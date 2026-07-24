«Révolution dans l'aviation» : le premier avion hybride testé avec succès à 9000 mètres d'altitude

Un événement historique sans précédent dans l'aviation commerciale mondiale a eu lieu : GE Aerospace, en collaboration avec la NASA, Boeing et BETA Technologies, a testé avec succès pour la première fois un avion doté d'un système de propulsion hybride-électrique à l'altitude de croisière des avions de ligne. Cet appareil, qui a traversé l'océan Atlantique, a non seulement fonctionné sans erreur pendant plus de 2 heures en vol, mais a également démontré sa capacité à recharger ses batteries en plein vol.

Zamin.uz présente les détails de ce vol révolutionnaire dans le secteur de l'aviation et les nouvelles possibilités des avions du futur.

Deux moteurs dans un seul système : comment s'est déroulé le test ?

Au Royaume-Uni, pour ce test réalisé en amont du célèbre salon aéronautique de Farnborough, un Saab 340B turbopropulseur spécialement modifié a été utilisé. Lors du test, l'appareil a atteint une altitude de plus de 9,1 kilomètres (9000 mètres) — soit exactement la zone de vol de croisière des avions de ligne habituels.

Les ingénieurs soulignent : Contrairement aux petits avions entièrement électriques, ce système hybride combine une turbine à gaz traditionnelle et un moteur électrique haute tension. Le système répartit automatiquement la charge entre les deux sources lors des différentes phases du vol, réduisant considérablement la consommation de carburant.

Avion classique et avion hybride : les principales différences

Indicateurs et facteurs Avion de ligne traditionnel Avion hybride de GE Aerospace Source d'énergie Carburant aviation uniquement (kérosène) Kérosène + système électrique de classe mégawatt Capacité de recharge Inexistante Recharge la batterie pendant le vol Efficacité écologique et économique Consommation de carburant et émissions élevées Économie de carburant, réduction des émissions Altitude de vol 9 000 – 11 000 mètres 9 100 mètres (testé avec succès pour la première fois)

Vol transatlantique au-dessus de l'océan Atlantique

Après les premiers tests aux États-Unis, cet avion expérimental a traversé l'océan Atlantique jusqu'au Royaume-Unien mode hybride. Pendant le vol, les batteries fournies par BAE Systems et le système de nacelle spécial développé par Aurora Flight Sciences, filiale de Boeing, ont donné des résultats parfaits.

Double fonction du moteur électrique : Il n'a pas seulement fait tourner l'hélice pour propulser l'avion, mais a également agi comme un générateur pendant le vol, rechargeant les batteries.

Système de refroidissement : Des échangeurs de chaleur spéciaux ont été installés pour les équipements électriques haute puissance et les onduleurs afin d'éviter toute surchauffe.

L'ère des vols bon marché et sans émissions va-t-elle commencer ?

Selon les experts, ce test contribuera dans les années à venir à repenser totalement l'aviation commerciale et à réduire le prix des billets grâce aux économies de carburant.

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