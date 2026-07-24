Samsung Galaxy Z Fold 8 et iPhone 17 Pro Max : quels sont les avantages de l'écran pliable ?

La concurrence entre les deux géants du marché des smartphones, Samsung et Apple, atteint un nouveau palier. Une nouvelle vidéo comparative publiée par l'insider renommé Ice Universe met en parallèle les capacités du Samsung Galaxy Z Fold 8 et du futur iPhone 17 Pro Max. Cette analyse souligne les avantages clés des smartphones pliables par rapport aux flagships traditionnels. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les résultats, le Samsung Galaxy Z Fold 8 offre une surface d'affichage nettement plus grande que l'iPhone 17 Pro Max une fois déplié. Cela est particulièrement pratique pour le multitâche, le visionnage de vidéos et la consommation de contenu. Par exemple, lors d'une recherche d'images, l'appareil Samsung affiche les données sur quatre colonnes, tandis que l'écran de l'iPhone n'en affiche que deux. Cela double la vitesse de traitement de l'information pour l'utilisateur.

Boîtier léger et confort d'utilisation

Techniquement, le Samsung Galaxy Z Fold 8 impressionne non seulement par la taille de son écran, mais aussi par son poids. Malgré son grand écran, le nouveau modèle pliable s'avère nettement plus léger que le flagship d'Apple. Cela témoigne du travail sérieux des ingénieurs de Samsung sur les matériaux du boîtier et l'architecture interne. Selon Ice Universe, des améliorations significatives ont également été apportées à la technologie d'écran du Galaxy Z Fold 8, optimisant ainsi la qualité d'image.

Apple se prépare également sérieusement à entrer sur le marché des smartphones pliables. Selon les rumeurs, le premier iPhone de type « livre » du géant de Cupertino devrait être doté d'un écran interne de 7,8 pouces. Cependant, le prix de ce produit innovant pourrait être très élevé, dépassant probablement les 2000 dollars. Cela pourrait donner à Samsung un avantage concurrentiel en termes de politique tarifaire.

Défis de production

Foxconn, partenaire de production d'Apple, rencontrerait actuellement des problèmes techniques dans le développement de l'iPhone Ultra et des modèles pliables. Les ingénieurs procèdent aux derniers ajustements du processus de fabrication. Cette situation pourrait retarder l'entrée d'Apple sur le marché des appareils pliables ou influencer le coût de production du produit.

L'intérêt pour les smartphones pliables ne cesse de croître. Alors que la série Fold de Samsung a déjà conquis ses fans, les utilisateurs d'Apple attendent avec impatience le premier gadget pliable de la marque. La légèreté et la fonctionnalité du Galaxy Z Fold 8 en font non seulement un appareil de divertissement, mais aussi un outil de travail pratique pour les professionnels.