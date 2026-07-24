SpaceX prend une décision inattendue : le 13e vol de Starship est reporté

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, a été contrainte de reporter le prochain vol d'essai de son système Starship, sa fusée la plus grande et la plus puissante. Initialement prévue pour le 23 juillet, cette mission a été décalée d'une journée en raison de conditions météorologiques défavorables. Bien que cette décision soit inattendue pour les passionnés d'espace et les experts du secteur, l'entreprise la juge nécessaire pour garantir la sécurité et la précision des données. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations fournies par le site ixbt.com, ce n'est pas une défaillance technique sur la fusée qui a causé le report du vol, mais bien la situation météorologique. Les spécialistes de SpaceX visaient à capturer des images haute résolution du bouclier thermique du vaisseau depuis le sol pendant le vol. Cependant, le ciel nuageux et la faible visibilité ont empêché l'accomplissement de cette mission scientifique cruciale.

Protection thermique et test de pression dynamique

L'objectif principal de ce 13e vol d'essai est d'étudier le comportement du vaisseau Starship sous la pression dynamique élevée qui se produit lors de la traversée des couches denses de l'atmosphère. Lorsque la fusée s'élève à grande vitesse, la charge exercée sur sa structure atteint son maximum. Par conséquent, il est extrêmement important pour les ingénieurs d'analyser visuellement l'état de la couche de protection.

Les représentants de SpaceX ont expliqué que sans images de qualité, la valeur scientifique de la mission diminue considérablement. L'entreprise espère que lors de la prochaine tentative, les conditions météorologiques seront presque idéales. Cela permettra non seulement un lancement réussi, mais aussi la collecte complète de toutes les données télémétriques.

Processus de préparation et nouvelle date

Avant l'interruption du vol, l'équipe de SpaceX avait terminé le processus de remplissage en carburant du booster Super Heavy Booster 20. De plus, le système de fonctionnement des moteurs avait été entièrement vérifié et préparé pour le lancement. Cependant, les données météorologiques reçues à la dernière minute ont bouleversé les plans.

Selon le nouveau calendrier, le vol de Starship devrait avoir lieu le 24 juillet. Cette série d'essais est d'une importance capitale pour SpaceX dans ses projets de transport humain vers Mars et d'exploration de la Lune. Chaque retard est perçu comme une opportunité supplémentaire de perfectionner le système.

Ce processus est également intéressant pour les passionnés de technologies spatiales, car Starship devrait réduire considérablement les coûts de mise en orbite des satellites à l'avenir. Actuellement, le monde entier a les yeux rivés sur le site de Starbase au Texas.