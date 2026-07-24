Une femme a failli perdre son doigt à cause de son alliance

Les médecins du Centre de microchirurgie de la main de l'hôpital clinique Yeramishantsev à Moscou ont réussi à sauver le doigt d'une femme gravement blessée par son alliance. C'est ce qu'a annoncé le service de presse du département de la santé de la capitale.

Il s'est avéré que, alors qu'elle travaillait dans sa datcha, l'alliance de la femme s'est accrochée à une partie saillante d'un mur. En essayant de retirer brusquement sa main, la bague a exercé une forte pression sur le doigt, provoquant une quasi-amputation de son annulaire.

Le microchirurgien Alexander Sukhinine a souligné que, dans de telles blessures graves, il est crucial de rétablir la circulation sanguine le plus rapidement possible. Au cours d'une opération complexe, les médecins ont réussi à restaurer les os, les tendons, les nerfs, les vaisseaux sanguins et les tissus mous.

Actuellement, la femme suit un programme de rééducation afin de restaurer complètement la fonction de son doigt.

Georgiy Nazaryan, chef du Centre de microchirurgie de la main, a recommandé de retirer les bagues et autres bijoux lors de travaux présentant un risque élevé de blessure, comme le jardinage ou la construction. Selon lui, dans de telles situations, la bague ne glisse pas du doigt, mais tire au contraire les tissus mous, ce qui peut causer des blessures très graves.