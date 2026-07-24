Un prince saoudien retrouvé mort dans la salle de bain d'un hôtel cinq étoiles

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Un prince saoudien retrouvé mort dans la salle de bain d'un hôtel cinq étoiles

Arabie saoudite Le prince Abdullah bin Fahd bin Abdullah bin Abdulaziz bin Jalawi Al Saud, un parent éloigné de la famille royale âgé de 29 ans, est décédé dans le prestigieux hôtel Marriott de Londres. Selon le journal « The Telegraph », les détails de l'incident n'ont été révélés qu'après près de huit mois.

Selon l'expertise médico-légale, le taux d'alcoolémie du prince était plusieurs fois supérieur à la normale. Des traces de GHB, de cannabis, de Xanax et d'autres sédatifs ont également été détectées dans son organisme. Les experts ont conclu que ce mélange de substances a provoqué un arrêt cardiaque.

Selon l'enquête, le prince avait réservé une chambre d'hôtel pour une semaine. Il a été retrouvé inconscient dans la salle de bain, mais malgré les efforts des médecins, sa vie n'a pas pu être sauvée.

Il s'est avéré qu'il avait déjà suivi un traitement pour dépendance à l'alcool et aux médicaments. L'enquête n'a révélé aucun signe de meurtre, d'intervention d'un tiers ou de suicide. Selon le rapport officiel, le décès est dû à un arrêt cardiaque causé par la consommation simultanée d'alcool et de plusieurs substances psychoactives.

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