Samsung Galaxy S26 FE testé avant le lancement

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Samsung Galaxy S26 FE testé avant le lancement

De nouvelles images du smartphone Samsung Galaxy S26 FE ont fait surface en ligne. Ces photos confirment que l'appareil suit le design du Galaxy S26 standard, sorti plus tôt cette année. Le Galaxy S26 FE disposera d'un module de caméra familier, conforme au concept de design global de la série. Selon Ixbt.com rapporte .

Auparavant, le smartphone était apparu dans la base de données Geekbench. L'appareil a été testé avec le processeur Exynos 2500 maison et 8 GB de RAM. Selon les résultats des tests, le gadget a obtenu 2426 points en mode monocœur et 8004 points en mode multicœur.

De nouveaux processus de certification confirment pratiquement les fuites précédentes. Les premiers rapports suggèrent que Samsung prend des mesures pour réduire le coût de l'appareil face à la hausse des prix des composants mémoire. À cette fin, l'entreprise pourrait utiliser des écrans fabriqués par CSOT au lieu de solutions plus coûteuses.

Malgré ces mesures d'économie, les initiés n'excluent pas que le Galaxy S26 FE soit tout de même plus cher que son prédécesseur. L'annonce officielle du smartphone est attendue dans les prochains mois.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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