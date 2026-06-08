Les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 50 Super sortiront début 2027

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Les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 50 Super sortiront début 2027

S'appuyant sur ses sources fiables, la publication taïwanaise BenchLife.info a annoncé que NVIDIA présentera les versions Super de la série GeForce RTX 50 début 2027. Les nouveaux dispositifs seront très probablement présentés lors du CES 2027. Ixbt.com rapporte .

L'une des mises à jour les plus importantes de la gamme GeForce RTX 50 Super est une augmentation significative de la capacité de mémoire. Selon les informations, la mémoire de ces cartes utilisant la norme GDDR7 passera de 16 GB à 24 GB.

De plus, des rapports antérieurs suggèrent qu'une version RTX 5060 avec 12 GB de mémoire pourrait également apparaître dans la gamme. Le fabricant prévoit de lancer des modèles Super des séries RTX 5060, 5070, 5070 Ti et 5080 pour les PC de bureau.

À ce jour, aucune information précise n'est disponible concernant les versions mobiles (pour ordinateurs portables) des cartes graphiques. NVIDIA vise à établir de nouvelles normes en matière de performances graphiques et d'efficacité énergétique avec sa nouvelle architecture.

NVIDIAGeForce RTX 50Carte GraphiqueTechnologieGDDR7
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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