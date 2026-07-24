Combien David Beckham a-t-il gagné grâce à la Coupe du Monde 2026 ?

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Combien David Beckham a-t-il gagné grâce à la Coupe du Monde 2026 ?

L'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre, David Beckham, a gagné environ 25 millions de dollars grâce aux campagnes publicitaires menées durant la Coupe du Monde de football 2026, selon Marca.

Il est rapporté que Beckham a participé à au moins 11 campagnes publicitaires pour des marques renommées, faisant la promotion de produits variés allant des chips et de la bière aux services bancaires.

Ses revenus publicitaires ont dépassé les cachets des artistes célèbres ayant participé à l'événement. Par exemple, la chanteuse Shakira, présente lors des cérémonies d'ouverture et de clôture, a touché 20 millions de dollars, tandis que Justin Bieber, qui s'est produit à la mi-temps de la finale, a reçu 16 millions de dollars.

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