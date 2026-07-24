Starlink et la Louisiane : les zones sans fibre optique passent au satellite

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Starlink et la Louisiane : les zones sans fibre optique passent au satellite

Un accord important a été signé entre SpaceX, dirigée par Elon Musk, et les autorités de l'État de Louisiane aux États-Unis. Ce projet, mis en œuvre dans le cadre du programme fédéral Broadband Equity, Access and Deployment (BEAD), vise à éliminer la fracture numérique dans les zones reculées. Désormais, les sites où l'installation de lignes de fibre optique est économiquement et techniquement impossible seront équipés d'un accès Internet haut débit via le système satellitaire Starlink. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, SpaceX s'est engagé à connecter 10 635 sites dans plus de 50 comtés de l'État d'ici la fin de l'été 2026. Ce projet est devenu une partie intégrante de la stratégie de la Louisiane pour étendre la couverture Internet haut débit. Bien que le gouvernement prévoie de couvrir 98 à 99 % du territoire avec la fibre optique traditionnelle, les zones restantes restaient problématiques en raison d'un relief complexe et de coûts élevés.

Une solution plus efficace que les technologies traditionnelles

Le gouverneur de Louisiane, Jeff Landry, a salué la fiabilité de la technologie Starlink. Il a souligné que ce système a prouvé son efficacité lors de la gestion des conséquences de catastrophes naturelles. Dans les situations où l'infrastructure de communication est hors service, l'Internet par satellite a servi de seul moyen de communication pour les sauveteurs et la population, ce qui est l'un des principaux facteurs ayant incité les autorités à collaborer avec SpaceX.

Les représentants de SpaceX ont déclaré que le service Starlink garantit aux utilisateurs une faible latence et des vitesses supérieures aux exigences de l'État. Plus précisément, la vitesse de téléchargement sera d'au moins 100 Mbps et la vitesse d'envoi de 20 Mbps. Ces indicateurs sont suffisants pour l'enseignement à distance, la télémédecine et l'utilisation complète des services numériques modernes.

Ce projet fait partie des réformes à grande échelle menées par le gouvernement fédéral américain pour connecter les zones reculées. Alors qu'auparavant, on ne comptait que sur les connexions par câble, les technologies satellitaires sont désormais intégrées parmi les solutions officielles soutenues par l'État. Cela ouvre de nouveaux marchés pour des entreprises privées comme SpaceX.

Cette expérience pourrait également être d'une grande importance pour l'Ouzbékistan. Dans les régions montagneuses et peu peuplées du pays, l'installation de la fibre optique nécessite des investissements importants. Comme le montre l'exemple de la Louisiane, la coopération entre l'État et les opérateurs de satellites privés peut être le moyen le plus optimal pour développer l'économie numérique.

SpaceXStarlinkInternetTechnologieLouisiane
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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