Le Robot Humanoïde De Xiaomi Prend Un Selfie En Contrôlant Le Smartphone D'Une Main

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Le Robot Humanoïde De Xiaomi Prend Un Selfie En Contrôlant Le Smartphone D'Une Main

Lors de la présentation des nouveaux smartphones de la série Xiaomi 17T, le robot humanoïde de Xiaomi est monté sur scène et a étonné tout le monde. Le robot a démontré sa capacité à prendre des selfies de manière autonome en utilisant le modèle Xiaomi 17T Pro. À ce sujet Ixbt.com rapporte .

Le robot possède un design unique, sa surface est recouverte d'un tissu gris foncé et le logo Xiaomi est apposé sur la poitrine. Cet appareil se distingue par sa capacité à reproduire les mouvements humains avec une grande précision.

Le fondateur de l'entreprise, Lei Jun, a annoncé une nouvelle importante lors de l'événement : l'équipe de robotique de Xiaomi a remporté des compétitions internationales prestigieuses telles que CVPR 2026 et ICRA 2026. Cela est considéré comme l'une des plus hautes réalisations dans le domaine de la robotique.

Selon Lei Jun, Xiaomi vise à intégrer les robots dans le monde réel grâce à leur développement. La tâche principale est de s'assurer que les robots peuvent effectuer des tâches pratiques non seulement en laboratoire, mais aussi dans la vie quotidienne.

XiaomiRobotTechnologieLei JunXiaomi 17T
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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