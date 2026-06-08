NVIDIA entre dans une nouvelle phase grâce à un partenariat avec des géants sud-coréens

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NVIDIA entre dans une nouvelle phase grâce à un partenariat avec des géants sud-coréens

NVIDIA a lancé un nouveau partenariat stratégique avec SK Hynix et d'autres fabricants de puces sud-coréens afin de renforcer davantage sa position dans l'industrie de l'IA. Lors de sa visite en Corée du Sud, le PDG Jensen Huang a discuté des questions liées au développement des marchés des semi-conducteurs et de l'IA. En conséquence, NVIDIA a conclu des accords avec SK Hynix, SK Telecom, Naver et le conglomérat Doosan Group sur la production de puces mémoire. Selon Ixbt.com rapporte .

La Corée du Sud est considérée comme un centre mondial pour la fabrication d'électronique et de puces. Elle abrite des géants comme SK Hynix et Samsung, qui sont des leaders sur le marché de l'IA. Les nouveaux accords visent à répondre à la demande croissante de dispositifs de mémoire sur le marché. Parallèlement, le SK Group élargira ses activités dans la robotique, les ordinateurs personnels et les supercalculateurs basés sur l'IA, en s'appuyant sur les stratégies de NVIDIA.

Jensen Huang a qualifié SK Hynix de plus grand partenaire de NVIDIA. Selon lui, l'entreprise achète chaque année des produits pour des milliards de dollars à SK Hynix, et ce volume augmentera considérablement à l'avenir. Le partenariat entre les deux entreprises dure déjà depuis plus de deux ans, et les nouveaux contrats renforceront encore ces liens.

Selon SK Telecom, une plateforme d'IA cloud à l'échelle du gigawatt utilisant les technologies NVIDIA sera créée en Corée du Sud. Le premier centre de données (Data Center) basé sur cette solution technologique devrait ouvrir l'année prochaine. Naver et Doosan prévoient également de créer leurs propres centres d'IA.

Le Doosan Group a souligné que ses solutions énergétiques peuvent apporter un soutien significatif aux centres de données du fabricant de puces américain. Pour rappel, NVIDIA est récemment devenue la première société cotée en bourse de l'histoire avec une capitalisation boursière dépassant 5,5 billions de dollars.

NVIDIASK HynixIntelligence ArtificielleTechnologieSemi-conducteurs
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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