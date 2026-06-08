Huawei Mate 90 : Le premier smartphone à dépasser les limites de la loi de Moore

La série de smartphones Huawei Mate 90, dont le dévoilement est prévu pour le second semestre 2026, conservera son design reconnaissable, à savoir le grand bloc de caméra circulaire. Cela a été rapporté par l'initié chinois bien connu Fix Focus Digital. Selon lui, les dimensions du module de caméra resteront les mêmes que dans la gamme Mate 80 actuelle. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Si ces informations sont confirmées, Huawei continuera d'utiliser le concept introduit dans la série Mate 80. À l'époque, l'entreprise avait abandonné le cercle unique habituel au profit d'une construction à deux anneaux où le module de caméra est complété par un anneau décoratif supplémentaire. Ensemble, ils forment une forme rappelant le chiffre "8" ou le symbole de l'infini.

La ligne Mate est traditionnellement associée à des blocs de caméra circulaires depuis l'ère du Huawei Mate 30. Depuis lors, bien que Huawei ait modifié le design à plusieurs reprises, il a conservé le style général. De plus, l'entreprise prépare de nouveaux accessoires pour la prochaine série Mate 90 qui porteront la photographie zoom au niveau des appareils photo professionnels.

Ce smartphone devrait être équipé du dernier puce Kirin basé sur une nouvelle technologie appelée "Logic Folding". Cette technologie vise à surmonter les limitations physiques de la loi de Moore. Cela permettra d'augmenter considérablement les performances de l'appareil.

Auparavant, l'initié Fix Focus Digital avait partagé des informations sur la version informatique du système d'exploitation HarmonyOS, divulgué des images du nouvel iPhone SE4 et des rendus du Huawei Pocket 2, et avait également rapporté qu'Apple avait arrêté les travaux sur un iPhone pliable.