Half-Life lancé sur le smartphone Nokia N95 âgé de 19 ans

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Half-Life lancé sur le smartphone Nokia N95 âgé de 19 ans

Le développeur argentin Dante Leonchini a porté avec succès le jeu légendaire Half-Life sur le smartphone Nokia N95. Selon lui, le jeu fonctionne de manière stable à 30 images par seconde (FPS). Une souris et un clavier Bluetooth ont également été connectés à l'appareil pour assurer un contrôle complet. Cela a été rapporté par Ixbt.com actualités .

Les spécifications techniques du téléphone sont capables de faire tourner ce jeu : le modèle Nokia N95, sorti en 2007, est équipé d'un processeur double cœur Texas Instruments OMAP 2420 cadencé à 332 MHz, d'un accélérateur graphique PowerVR MBX et de 64 ou 128 Mo de RAM selon la version. Cependant, le principal défi ne résidait pas dans les performances, mais dans l'architecture de l'appareil.

Alors que Half-Life a été initialement créé pour les ordinateurs personnels fonctionnant sous le système d'exploitation Windows, le smartphone fonctionne sous Symbian OS et utilise un processeur ARM. Leonchini a indiqué que le projet n'est pas encore terminé. Des baisses de fréquence d'images ont été observées dans certaines scènes, mais le développeur a identifié la cause du problème.

Auparavant, ce développeur avait rencontré des problèmes similaires lors du portage de Quake III Arena, où la principale limitation était liée au processeur. Half-Life est un jeu de tir à la première personne (FPS) de science-fiction créé par Valve, considéré comme l'une des séries qui ont révolutionné l'industrie du jeu vidéo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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