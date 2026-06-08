OWC Stack AI : Un périphérique externe étendant la mémoire GPU annoncé

Other World Computing (OWC) a annoncé un nouveau dispositif de stockage externe appelé OWC Stack AI, basé sur l'interface Thunderbolt 5. Comme confirmé au Computex 2026, cette innovation repose sur la technologie aiDAPTIV de Phison, qui sert à étendre la mémoire NAND pour les tâches d'intelligence artificielle. Selon Ixbt.com rapport .

aiDAPTIV est une technologie innovante développée par Phison qui augmente considérablement la capacité de la mémoire vidéo des processeurs graphiques (GPU) en combinant des logiciels et des pilotes SSD spécialisés. Cette solution est conçue pour l'entraînement et l'exécution de grands modèles de langage (LLM) sur des ordinateurs locaux sans cartes graphiques serveur coûteuses.

Le système Phison intègre la mémoire flash dans la mémoire existante du système et décharge une partie de la charge de travail de l'intelligence artificielle vers des lecteurs SSD à haute endurance. Cela réduit la dépendance de l'IA à la mémoire DRAM et permet aux grands agents IA de fonctionner localement.

Il convient de noter que les versions précédentes de la technologie aiDAPTIV étaient principalement sous forme de périphériques internes. OWC Stack AI présente cette technologie dans un format externe connecté via Thunderbolt 5, offrant aux utilisateurs plus de commodité et de flexibilité.