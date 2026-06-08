Caractéristiques du Redmi K100 Pro révélées : appareil photo 200 MP et batterie de 8000 mAh

·70·Technologie
Caractéristiques du Redmi K100 Pro révélées : appareil photo 200 MP et batterie de 8000 mAh

Bien qu'il reste encore plusieurs mois avant la présentation officielle du smartphone Redmi K100 Pro, presque toutes les spécifications techniques de l'appareil ont fuité sur Internet. L'initié renommé Digital Chat Station a fourni des informations détaillées sur les principales caractéristiques du nouveau flagship. Ceci est rapporté par Ixbt.com nouvelle .

Selon les rapports, le Redmi K100 Pro disposera d'un écran plat avec un taux de rafraîchissement record de 185 Hz et du dernier processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5. La principale particularité de l'appareil est sa batterie, qui devrait avoir une capacité de plus de 8000 mAh, voire 8500 mAh.

Le smartphone prend en charge la technologie de charge filaire de 100 W et sans fil de 50 W. Il est à noter que la charge sans fil pourrait apparaître pour la première fois dans les modèles de base de la série Redmi K. En ce qui concerne l'appareil photo, l'appareil sera équipé d'un capteur principal de 200 mégapixels et d'un téléobjectif capable de macrophotographie.

De plus, le Redmi K100 Pro dispose d'une façade arrière en verre, d'un cadre en métal, de haut-parleurs stéréo symétriques et d'un capteur d'empreintes digitales ultrasonique. L'appareil est protégé contre les influences extérieures, répondant aux normes de résistance à l'eau et à la poussière IP68 et IP69.

RedmiXiaomiSnapdragonSmartphoneTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Mise à jour HyperOS 3 basée sur Android 16 publiée pour le Xiaomi 13TMise à jour HyperOS 3 basée sur Android 16 publiée pour le Xiaomi 13TAujourd'hui, 10:59Une forte tempête magnétique attendue sur TerreUne forte tempête magnétique attendue sur TerreAujourd'hui, 10:27Présentation de l'Airbus A350-1000ULR : Capable de voler près de 24 heures sans escalePrésentation de l'Airbus A350-1000ULR : Capable de voler près de 24 heures sans escaleAujourd'hui, 10:20OWC Stack AI : Un périphérique externe étendant la mémoire GPU annoncéOWC Stack AI : Un périphérique externe étendant la mémoire GPU annoncéAujourd'hui, 09:28Huawei déploie la solution LampSite à 1 Gbit/s dans un grand centreHuawei déploie la solution LampSite à 1 Gbit/s dans un grand centreAujourd'hui, 09:26Half-Life lancé sur le smartphone Nokia N95 âgé de 19 ansHalf-Life lancé sur le smartphone Nokia N95 âgé de 19 ansAujourd'hui, 08:54
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin