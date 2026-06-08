Caractéristiques du Redmi K100 Pro révélées : appareil photo 200 MP et batterie de 8000 mAh

Bien qu'il reste encore plusieurs mois avant la présentation officielle du smartphone Redmi K100 Pro, presque toutes les spécifications techniques de l'appareil ont fuité sur Internet. L'initié renommé Digital Chat Station a fourni des informations détaillées sur les principales caractéristiques du nouveau flagship. Ceci est rapporté par Ixbt.com nouvelle .

Selon les rapports, le Redmi K100 Pro disposera d'un écran plat avec un taux de rafraîchissement record de 185 Hz et du dernier processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5. La principale particularité de l'appareil est sa batterie, qui devrait avoir une capacité de plus de 8000 mAh, voire 8500 mAh.

Le smartphone prend en charge la technologie de charge filaire de 100 W et sans fil de 50 W. Il est à noter que la charge sans fil pourrait apparaître pour la première fois dans les modèles de base de la série Redmi K. En ce qui concerne l'appareil photo, l'appareil sera équipé d'un capteur principal de 200 mégapixels et d'un téléobjectif capable de macrophotographie.

De plus, le Redmi K100 Pro dispose d'une façade arrière en verre, d'un cadre en métal, de haut-parleurs stéréo symétriques et d'un capteur d'empreintes digitales ultrasonique. L'appareil est protégé contre les influences extérieures, répondant aux normes de résistance à l'eau et à la poussière IP68 et IP69.