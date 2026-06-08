Présentation de l'Airbus A350-1000ULR : Capable de voler près de 24 heures sans escale

La compagnie aérienne Qantas a développé une nouvelle configuration de cabine pour l'avion Airbus A350-1000ULR, visant à offrir un confort maximal aux passagers lors de vols ultra-long-courriers pouvant durer jusqu'à 22 heures. Cet avion est conçu pour seulement 238 sièges, dont 6 en Première classe, 52 en Classe Affaires, 40 en Premium Economy et 140 en Classe Économique standard. Selon Ixbt.com rapport .

Une telle réduction de la densité des sièges garantit beaucoup plus d'espace et un niveau de confort supérieur par rapport aux modèles Airbus standard. Ce projet est mis en œuvre dans le cadre du programme Project Sunrise de Qantas. Le programme vise à lancer des vols directs depuis l'Australie vers l'Europe et la côte est de l'Amérique du Nord.

Actuellement, le deuxième avion Airbus A350-1000ULR est dans la phase finale d'assemblage et est peint aux couleurs de la marque Qantas. La livraison de cet avion de ligne est prévue pour avril 2027. De plus, la compagnie aérienne a commandé 12 autres avions Airbus A350-1000 standard pour les vols long-courriers.

Le modèle A350-1000ULR est la quatrième variante passagers de la famille Airbus A350. En avril 2026, un total de 1 579 commandes avaient été reçues de 68 clients pour les avions de cette famille. Par ailleurs, la variante cargo A350F est également en développement, avec un premier vol prévu pour la fin de cette année.