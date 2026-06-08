Présentation de l'Airbus A350-1000ULR : Capable de voler près de 24 heures sans escale

·2·Technologie
Présentation de l'Airbus A350-1000ULR : Capable de voler près de 24 heures sans escale

La compagnie aérienne Qantas a développé une nouvelle configuration de cabine pour l'avion Airbus A350-1000ULR, visant à offrir un confort maximal aux passagers lors de vols ultra-long-courriers pouvant durer jusqu'à 22 heures. Cet avion est conçu pour seulement 238 sièges, dont 6 en Première classe, 52 en Classe Affaires, 40 en Premium Economy et 140 en Classe Économique standard. Selon Ixbt.com rapport .

Une telle réduction de la densité des sièges garantit beaucoup plus d'espace et un niveau de confort supérieur par rapport aux modèles Airbus standard. Ce projet est mis en œuvre dans le cadre du programme Project Sunrise de Qantas. Le programme vise à lancer des vols directs depuis l'Australie vers l'Europe et la côte est de l'Amérique du Nord.

Actuellement, le deuxième avion Airbus A350-1000ULR est dans la phase finale d'assemblage et est peint aux couleurs de la marque Qantas. La livraison de cet avion de ligne est prévue pour avril 2027. De plus, la compagnie aérienne a commandé 12 autres avions Airbus A350-1000 standard pour les vols long-courriers.

Le modèle A350-1000ULR est la quatrième variante passagers de la famille Airbus A350. En avril 2026, un total de 1 579 commandes avaient été reçues de 68 clients pour les avions de cette famille. Par ailleurs, la variante cargo A350F est également en développement, avec un premier vol prévu pour la fin de cette année.

AirbusQantasAviationTechnologieA350-1000ULR
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Caractéristiques du Redmi K100 Pro révélées : appareil photo 200 MP et batterie de 8000 mAhCaractéristiques du Redmi K100 Pro révélées : appareil photo 200 MP et batterie de 8000 mAhAujourd'hui, 09:57OWC Stack AI : Un périphérique externe étendant la mémoire GPU annoncéOWC Stack AI : Un périphérique externe étendant la mémoire GPU annoncéAujourd'hui, 09:28Huawei déploie la solution LampSite à 1 Gbit/s dans un grand centreHuawei déploie la solution LampSite à 1 Gbit/s dans un grand centreAujourd'hui, 09:26Half-Life lancé sur le smartphone Nokia N95 âgé de 19 ansHalf-Life lancé sur le smartphone Nokia N95 âgé de 19 ansAujourd'hui, 08:54Antifraude 2.0 : Remboursement intégral pour les victimes de fraudeAntifraude 2.0 : Remboursement intégral pour les victimes de fraudeAujourd'hui, 08:52
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin