ZTE U15S : Routeur portable avec batterie de 10 000 mAh et Wi-Fi 6 lancé

ZTE a officiellement lancé son nouveau routeur Wi-Fi portable U15S. L'appareil est disponible en noir et blanc, pour un prix d'environ 25 dollars (179 yuans). Ce gadget fonctionne sur la plateforme ZTE V3E-A53 et est équipé d'un processeur double cœur. Selon Ixbt.com rapporte .

Une caractéristique distinctive du routeur est sa capacité à fonctionner avec deux cartes SIM simultanément. Cela permet aux utilisateurs de basculer rapidement entre les opérateurs en fonction de la qualité du réseau. De plus, l'appareil prend en charge la norme Wi-Fi 6 moderne, garantissant vitesse et stabilité de transmission des données.

Le ZTE U15S possède un boîtier compact avec un écran tactile de 1,44 pouce sur la façade. L'écran permet de surveiller l'état du réseau, le niveau de la batterie et la consommation de données, ainsi que de connecter rapidement d'autres appareils via un code QR. Le routeur peut prendre en charge jusqu'à 16 appareils simultanément.

L'un des points forts de l'appareil est sa batterie de 10 000 mAh. Elle prend en charge la charge rapide de 18 W (protocoles QC, PD et PPS). De plus, un mode spécial permet d'utiliser le routeur directement branché sur une source d'alimentation. Pesant 237 grammes, l'appareil est très pratique pour les voyages.