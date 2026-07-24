L'intelligence artificielle a provoqué une hausse inattendue de la demande de disques durs

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L'intelligence artificielle a provoqué une hausse inattendue de la demande de disques durs

Sur le marché mondial de la technologie, le développement rapide des technologies d'intelligence artificielle (AI) a provoqué un tournant inattendu dans le segment des périphériques de stockage de données. Les disques durs (HDD) traditionnels, qui étaient progressivement remplacés par les SSD ces dernières années, sont devenus un produit indispensable pour les grands centres de données (data-centr). Selon The Elec, en raison de la nécessité d'étendre l'infrastructure de l'AI, les grandes entreprises fabriquant des composants HDD ont commencé à augmenter radicalement leurs capacités. Comme le rapporte le site Ixbt.com.

Des géants industriels japonais tels que TDK, Resonac et HOYA étendent leur production de têtes magnétiques, de plateaux et de substrats en verre pour disques durs. Cette situation s'explique par le besoin croissant de stocker de manière économique et fiable les volumes massifs de données traitées par les systèmes d'AI. Les experts soulignent que, bien que le HDD ait presque perdu sa place dans le segment des ordinateurs personnels, son importance se rétablit dans le secteur des entreprises.

Nouvelle course technologique et l'objectif des 100 téraoctets

Selon l'agence d'analyse TrendForce, les livraisons de HDD de classe entreprise augmenteront en moyenne de 23 % par an entre 2025 et 2030. Ce rythme soutenu pousse les fabricants à établir de nouveaux records de capacité. Actuellement, des leaders du marché comme Western Digital, Seagate et Toshiba travaillent activement à la création de disques durs d'une capacité de 100 TB.

En particulier, Western Digital teste actuellement des disques de 40 TB et prévoit de les produire en masse au second semestre de cette année. L'entreprise vise à présenter des modèles HDD de 100 TB d'ici 2029. De son côté, Seagate a déjà commencé à fournir aux fournisseurs de services cloud des appareils allant jusqu'à 44 TB basés sur la technologie HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording).

Changements dans la chaîne de production

L'augmentation de la demande a un impact positif sur toute la chaîne de composants. La société Resonac a annoncé qu'elle augmenterait sa production de plateaux magnétiques de 160 à 210 millions d'unités par an. La corporation HOYA investit environ 50 milliards de yens dans la construction d'une nouvelle usine de substrats en verre pour HDD au Vietnam. De même, des entreprises comme JX Advanced Metals et Nitto Denko étendent leur production de revêtements magnétiques et de matériaux pour circuits imprimés flexibles.

Pourquoi choisir le HDD plutôt que le SSD ? La raison principale réside dans l'efficacité économique. Dans les centres de données modernes, si les SSD sont utilisés pour les calculs rapides, les HDD sont employés pour stocker d'immenses ensembles de données et des sauvegardes. Le coût de stockage par téraoctet restant nettement inférieur sur HDD, cela permet aux entreprises d'AI d'optimiser leurs dépenses.

Cette tendance pourrait également se refléter indirectement sur le marché ouzbek. La popularisation des disques durs haute capacité lors de la modernisation des infrastructures de serveurs locales et des systèmes de stockage de données contribuera à stabiliser les coûts de stockage dans le segment des entreprises. Il est prévu que les disques de 30-40 TB deviennent la norme dans les années à venir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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