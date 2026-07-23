D'anciens employés de Google créent un nouveau système contre les cyberattaques basées sur l'IA

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D'anciens employés de Google créent un nouveau système contre les cyberattaques basées sur l'IA

Les cybercriminels font passer les attaques par e-mail à un niveau supérieur en exploitant les capacités de l'intelligence artificielle (AI). Alors que le risque de "spear phishing" basé sur des données personnelles augmente considérablement, la startup AegisAI, fondée par d'anciens responsables de la sécurité de Google, propose une solution efficace contre ces menaces. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Les fondateurs d'AegisAI, Sai Hormaï et Ryan Luo, travaillaient auparavant chez Google sur le développement de technologies de navigation sécurisée et du système reCAPTCHA. Leurs dix années d'expérience ont montré que les règles de sécurité traditionnelles basées sur une logique "si-alors" sont impuissantes face aux messages complexes générés par l'IA moderne. C'est pourquoi la startup a développé des agents IA spéciaux capables d'analyser chaque e-mail comme le ferait un humain.

Selon TechCrunch, ce projet a récemment levé 36 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Battery Ventures. Le capital total de l'entreprise atteint désormais 49 millions de dollars. Les investisseurs considèrent le système AegisAI comme la technologie la plus prometteuse pour remplacer les outils de cybersécurité obsolètes.

Les dangers des attaques par IA

Actuellement, les pirates utilisent l'IA pour collecter instantanément des informations sur les collègues d'un utilisateur, ses projets en cours et même ses récents voyages afin de préparer des messages extrêmement convaincants. Selon Sai Hormaï, les attaques menées à l'aide de l'intelligence artificielle contournent plus de la moitié des systèmes de défense actuels. Cela signifie que l'efficacité de ces attaques a doublé par rapport à auparavant.

Les avantages du système AegisAI sont les suivants :

  • Détection de petites anomalies que même les listes de contrôle les plus complexes ne peuvent percevoir ;
  • Analyse des fichiers PDF malveillants protégés par mot de passe ou équipés de CAPTCHA ;
  • Analyse du contexte du message pour révéler une usurpation d'identité ;
  • Arrêt des attaques en temps réel, sans intervention humaine.
La nouvelle technologie est actuellement utilisée par des dizaines de clients importants tels que la société de paiement crypto Mash, la startup LangChain et la plateforme Lokker, qui fait partie de Google. Selon les experts, alors que les cybercriminels augmentent la vitesse de leurs attaques via l'IA, seule une défense construite avec des agents IA plus puissants peut leur faire face.

Bien qu'il existe des concurrents majeurs sur le marché tels que Proofpoint, Mimecast et Abnormal Security, la vaste expérience des fondateurs d'AegisAI dans la sécurisation de Gmail leur confère un avantage. Dharmesh Thakker, partenaire chez Battery Ventures, souligne que la protection contre les cyberattaques deviendra une priorité absolue pour de nombreuses entreprises dans les années à venir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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