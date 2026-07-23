Darwin Nunez pourrait rejoindre la MLS : Atlanta United entame des négociations de transfert

Le club américain d'Atlanta United prépare un coup d'éclat sur le marché des transferts pour renforcer son attaque. L'ancien attaquant de l'équipe nationale d'Uruguay et de Liverpool, Darwin Nunez, pourrait rejoindre le championnat de la Major League Soccer (MLS). Les responsables du club mènent actuellement des discussions préliminaires avec le joueur, selon Goal.com rapporte .

Selon The Athletic, la direction d'Atlanta United considère Darwin Nunez comme sa cible prioritaire. Bien que les négociations n'en soient qu'à un stade précoce, le club de MLS étudie sérieusement la possibilité d'attirer l'un des noms les plus prestigieux du marché. Atlanta s'est imposé ces dernières années comme l'un des clubs les plus actifs pour attirer des joueurs vedettes.

La réalisation de ce transfert dépend directement du sort de l'attaquant actuel de l'équipe, Emmanuel Latte Lath. Le directeur sportif d'Atlanta United, Chris Henderson, a indiqué que Latte Lath fait l'objet d'offres d'autres clubs et qu'il n'a pas été aligné contre Charlotte en raison de négociations en cours. S'il quitte le club, une place de « Designated Player » se libérera pour Darwin Nunez.

La période difficile de Nunez en Arabie saoudite

Darwin Nunez est actuellement membre de l'équipe saoudienne d'Al Hilal, mais il y a rencontré des problèmes inattendus. Suite à l'arrivée de Karim Benzema et d'autres stars, l'attaquant uruguayen a été retiré de la liste en raison de la limite des joueurs étrangers dans la Saudi Pro League. Pourtant, il avait réussi à inscrire 6 buts et délivrer 4 passes décisives en 16 rencontres.

Atlanta United ne veut pas se limiter à Nunez. Si l'accord avec la star uruguayenne n'aboutit pas, le club envisage également l'option de l'attaquant de l'équipe nationale suisse, Breel Embolo. Cependant, le transfert de Darwin Nunez est considéré comme prioritaire pour le club, tant sur le plan financier que marketing.

Le championnat américain a considérablement renforcé son prestige ces dernières années grâce à Lionel Messi, Luis Suarez et d'autres stars mondiales. L'arrivée en MLS d'un attaquant encore en pleine possession de ses moyens comme Darwin Nunez renforcerait sans aucun doute la compétitivité de la ligue. Atlanta United espère devenir l'un des principaux prétendants au titre grâce à ce transfert.

Pour l'instant, toute l'attention est portée sur le transfert d'Emmanuel Latte Lath. Son départ ouvrirait la voie à Darwin Nunez vers Atlanta. La prochaine étape des négociations devrait être décidée dans les prochains jours.