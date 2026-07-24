Jour décisif à Erevan : deux boxeurs ouzbeks en lice pour la finale

Le 24 juillet, lors du tournoi international « Yerevan Mayor Cup » qui se déroule à Erevan, des combats de demi-finale cruciaux attendent les boxeurs ouzbeks. Samandar Olimov affrontera un boxeur local, tandis que To‘rabek Xabibullayev se mesurera à un représentant iranien pour une place en finale.

Les deux combats s'annoncent disputés. Cependant, une victoire permettra à nos représentants de se battre pour la médaille d'or.

Samandar Olimov face au boxeur local

Dans la catégorie des -60 kg, Samandar Olimov affrontera l'Arménien Artur Bazeyan.

Le fait que le boxeur local combatte devant son public pourrait lui donner un avantage psychologique. Olimov devra donc rester concentré dès les premières secondes et faire forte impression sur les juges.

Ce combat est prévu à l'heure de Tachkent à 14h45 pour débuter.

Xabibullayev face à un représentant iranien

To‘rabek Xabibullayev défendra les couleurs de l'Ouzbékistan dans la catégorie des -90 kg.

Son adversaire sera Hadi Mohammadnejad, issu de l'école de boxe iranienne. Les boxeurs iraniens se distinguent généralement par leur puissance physique, leur pression constante et leur style sans concession.

Le combat de demi-finale entre Xabibullayev et Mohammadnejad est fixé à 16h30. prévu.

Programme des combats du 24 juillet

Catégorie de poids Duel Heure de début -60 kg Samandar Olimov — Artur Bazeyan 14:45 -90 kg To‘rabek Xabibullayev — Hadi Mohammadnejad 16:30

Le programme quotidien du tournoi commence à l'heure de Tachkent à partir de 14h00. débutera.

La victoire ouvre les portes de la finale

La phase des demi-finales est l'un des tests les plus importants pour chaque boxeur dans le tournoi. Une victoire à ce stade garantit au moins une médaille d'argent et offre le droit de disputer le titre suprême.

Le combat de Samandar Olimov contre le boxeur local et celui de To‘rabek Xabibullayev face au représentant de la solide école iranienne seront des tests sérieux.

La Fédération de Boxe d'Ouzbékistan a communiqué sur ces deux chocs et a appelé les fans à soutenir nos athlètes.

Tous les regards tournés vers le ring d'Erevan

À mesure que les phases décisives du tournoi « Yerevan Mayor Cup » approchent, l'importance de chaque combat augmente. Les résultats du 24 juillet détermineront combien de places en finale la délégation ouzbèke décrochera.

Selon vous, lequel d'Olimov ou de Xabibullayev se qualifiera le premier pour la finale ? Laissez votre avis en commentaire et partagez le programme des combats avec les fans de boxe.