Processeur Ryzen 9 7950X3D « gonflé » : AMD refuse la garantie

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Processeur Ryzen 9 7950X3D « gonflé » : AMD refuse la garantie

Les réseaux sociaux discutent d'un incident inhabituel impliquant le processeur AMD Ryzen 9 7950X3D. Selon le propriétaire de l'appareil, le processeur a littéralement « gonflé » pendant l'utilisation. Après la panne, AMD a refusé le service de garantie, citant des dommages physiques externes. Rapporté par Ixbt.com rapport .

Un utilisateur Reddit au pseudonyme VINCENT199411 a indiqué que le système avait été assemblé en mai 2023 sur une carte mère Gigabyte X670E AORUS Master. L'ordinateur était équipé de modules de mémoire Kingston Fury Beast DDR5-6000 et d'une alimentation be quiet! Dark Power 13. L'utilisateur a précisé que le processeur fonctionnait avec le profil EXPO standard, sans overclocking manuel ni modification de la tension.

L'incident s'est produit en avril 2024 : l'ordinateur a émis un bruit de craquement fort au repos et le système s'est complètement éteint. Les spécialistes de Gigabyte ont diagnostiqué des données BIOS corrompues et reprogrammé la carte mère. Les tests ont révélé que la carte mère et l'alimentation étaient entièrement fonctionnelles, et que la carte avait réussi un test de stress de 64 heures avec un autre Ryzen 9 7950X3D.

L'aspect le plus frappant était l'apparence extérieure du processeur. Les photos publiées montrent une déformation et un gonflement à l'arrière de la puce. AMD a cité ce défaut physique comme raison du refus de la garantie. Cependant, l'utilisateur affirme que l'entreprise n'a pas effectué d'expertise complète du processeur et a pris sa décision uniquement sur la base des photos soumises.

Cette affaire a suscité une grande résonance dans le monde de la technologie, car il y avait auparavant de nombreuses plaintes concernant la combustion des processeurs de la série X3D due à une tension élevée. À l'époque, AMD et les fabricants de cartes mères avaient publié des mises à jour du BIOS limitant la tension SoC à 1,3 V. Jusqu'à présent, aucun lien direct entre ce nouvel incident et les problèmes précédents n'a été prouvé.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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