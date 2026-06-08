Record de réutilisation : la fusée SpaceX lancée dans l'espace pour la 35e fois

Le 8 juin 2026, SpaceX a réalisé avec succès le prochain vol de la fusée Falcon 9 depuis Cap Canaveral, en Floride. Dans le cadre de la mission Starlink 10-35, 29 appareils du système Internet par satellite Starlink ont été placés en orbite terrestre. Selon Ixbt.com rapporte .

Le vol s'est déroulé normalement et, après la séparation de la charge utile, le premier étage de la fusée est retourné sur Terre, atterrissant sur la plateforme maritime autonome A Shortfall of Gravitas dans l'océan Atlantique. L'événement majeur de cette mission est un nouveau record mondial de réutilisation.

Pour le premier étage portant le numéro de série B1067, ce vol constituait le 35e lancement de sa vie opérationnelle. Ainsi, SpaceX a une fois de plus battu son propre record de réutilisation d'un seul lanceur. Le développement de technologies réutilisables reste un facteur clé pour réduire les coûts d'accès à l'espace.

Pour information, les tests en vol du lanceur Amur-SPG, qui devrait être la première fusée réutilisable de la Russie, sont prévus pour débuter en 2031. Selon les estimations, son premier étage pourrait être réutilisé jusqu'à 50 fois.