Amazon permet la création de produits personnalisés grâce à l'IA

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Amazon permet la création de produits personnalisés grâce à l'IA

Lundi, Amazon a lancé une nouvelle fonctionnalité permettant de créer des designs de produits à l'aide de l'intelligence artificielle. Cette innovation devrait constituer une concurrence sérieuse pour les plateformes en ligne comme Redbubble, Bonfire, Spring et Fourthwall. Désormais, les utilisateurs peuvent transformer leurs idées en produits finis grâce à de simples invites textuelles via Alexa for Shopping. Selon Techcrunch.com rapporte .

Le nouveau service fonctionne dans le cadre du service d'impression à la demande d'Amazon, appelé Merch on Demand. Il permet d'appliquer des designs uniques sur divers articles, des vêtements à la vaisselle. L'entreprise propose cette fonctionnalité comme une solution pratique pour créer des T-shirts personnalisés pour des événements familiaux, des cadeaux personnels ou des articles avec des photos d'animaux de compagnie.

Une fois le design créé, Amazon se charge de la fabrication du produit et de son expédition à l'adresse via le service de livraison Prime. Cette étape intègre les produits générés par IA directement dans l'application Amazon Shopping et supprime les barrières pour les consommateurs ordinaires sans compétences en design.

Actuellement, cette fonctionnalité n'est disponible qu'aux États-Unis. Son utilisation est entièrement gratuite et les clients ne paient que pour le produit acheté. Les utilisateurs peuvent accéder à cette section en appuyant sur l'icône Alexa dans l'application Amazon Shopping ou en tapant « customize » dans la barre de recherche.

Le système propose des options de design basées sur la description de l'utilisateur, avec la possibilité de les modifier et de partager les résultats avec des proches. La liste des produits pris en charge comprend des T-shirts, des sweats à capuche, des sweatshirts, des polos, des gourdes isothermes, des bouteilles d'eau et bien d'autres articles.

AmazonIntelligence ArtificielleAlexaMerch On DemandTechnologie
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Nodirbek Razzokov
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