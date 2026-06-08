WhatsApp bloque les nouvelles attaques du NSO Group violant une ordonnance du tribunal

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WhatsApp bloque les nouvelles attaques du NSO Group violant une ordonnance du tribunal

La messagerie WhatsApp a annoncé avoir déjoué une nouvelle campagne de piratage liée au NSO Group, un producteur de logiciels espions accusé de nombreuses cyberattaques dans le monde entier. L'application, appartenant à Meta, accuse NSO d'avoir violé une ordonnance du tribunal interdisant les attaques contre WhatsApp et ses utilisateurs, et demande que l'entreprise soit tenue responsable d'outrage au tribunal. Selon Techcrunch.com rapporte .

Selon un communiqué publié lundi, une enquête basée sur les signalements des utilisateurs a identifié et arrêté des tentatives de hameçonnage liées au NSO. Les pirates ont essayé de contraindre les utilisateurs à cliquer sur des liens malveillants en dehors de WhatsApp. L'entreprise a également annoncé avoir supprimé les comptes de test et les groupes créés par les attaquants.

Ces attaques sont similaires à une campagne de hameçonnage observée en Jordanie en 2024, qui visait à infecter les appareils des utilisateurs avec le logiciel espion Pegasus du NSO. L'année dernière, dans le cadre d'une bataille juridique de plusieurs années entre WhatsApp et NSO, le tribunal a complètement interdit au producteur de logiciels espions de cibler les utilisateurs de la messagerie.

Au cours de la dernière décennie, des chercheurs en sécurité et des journalistes ont documenté des dizaines de cas où des pirates gouvernementaux ont utilisé des logiciels NSO pour pirater les téléphones de membres de l'opposition, de militants des droits de l'homme et de rivaux politiques. En réponse, le gouvernement américain a inscrit NSO sur la liste noire et a imposé des sanctions à d'autres producteurs de logiciels espions.

Bien que le NSO Group tente actuellement de pénétrer le marché américain et de restaurer sa réputation, le département américain du Commerce ne se presse pas de retirer l'entreprise de la liste des restrictions. Pendant ce temps, WhatsApp continue de divulguer les cyberattaques et d'introduire de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour protéger ses utilisateurs.

WhatsAppNSO GroupPegasusCybersécuritéMeta
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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