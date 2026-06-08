NVIDIA RTX Spark : La puce la plus efficace au monde pour les ordinateurs personnels

La nouvelle superpuce NVIDIA RTX Spark, dévoilée au Computex 2026, continue d'attirer l'attention des experts. Des analyses récentes montrent que NVIDIA a combiné des technologies de plusieurs générations de plateformes mobiles, en les adaptant pour un fonctionnement prolongé sous de fortes charges. Selon Ixbt.com rapporte .

Le processeur RTX Spark est basé sur l'architecture Arm v9.2 et comprend 20 cœurs : 10 cœurs Cortex-X925 haute performance et 10 cœurs Cortex-A725 économes en énergie, ainsi que 32 Mo de mémoire cache L3 partagée. Les cœurs X925 ont été précédemment utilisés dans le système MediaTek Dimensity 9400, tandis que les cœurs A725 figuraient dans la famille Dimensity 8500. Toutes ces puces sont fabriquées selon le procédé 3 nm de TSMC.

Selon GeekBay, les ingénieurs de NVIDIA ont repensé la structure des cœurs Cortex-X925, réduisant leur empreinte tout en mettant en œuvre un système d'alimentation sophistiqué similaire aux futures solutions des plateformes MediaTek. Cette approche permet de maintenir des fréquences élevées pendant de longues périodes, ce qui est crucial pour les ordinateurs portables et les stations de travail sous Windows on Arm.

Contrairement aux smartphones qui nécessitent des performances maximales uniquement par courtes impulsions, les ordinateurs personnels ont besoin de charges multicœurs stables pendant des heures. Le RTX Spark est optimisé précisément pour de tels scénarios. Comme l'a souligné Mark Evermann, directeur senior de la gestion des produits chez NVIDIA, « il s'agit de la puce la plus efficace créée pour les ordinateurs personnels ».