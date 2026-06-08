Candidature au Startup Battlefield 2026 : Exigences Clés

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Candidature au Startup Battlefield 2026 : Exigences Clés

Chaque année, lors de l'examen de milliers de candidatures au Startup Battlefield, un même constat s'impose : les fondateurs les plus aptes à monter sur scène hésitent souvent à postuler. Ils estiment que leurs projets sont trop nouveaux ou insuffisamment développés. Pourtant, ce programme est conçu précisément pour les startups les plus prometteuses capables d'apporter de l'innovation sur le marché. La date limite de candidature a été prolongée jusqu'au 8 juin, vous avez donc encore une opportunité. Techcrunch.com rapporte .

Startup Battlefield n'est pas simplement une course entre des entreprises parfaitement structurées. C'est un concours prestigieux dans le cadre de TechCrunch Disrupt, qui se tiendra à San Francisco du 13 au 15 octobre cette année. Des géants comme Cloudflare et Discord ont commencé leur ascension sur cette même scène. Nous recherchons des idées visant à créer des changements révolutionnaires dans leur domaine, rendant les systèmes existants obsolètes.

Le jury se concentre sur plusieurs aspects clés lors de l'évaluation des candidatures. Premièrement, l'innovation du produit : il ne doit pas être simplement une version améliorée de quelque chose d'existant, mais représenter une approche entièrement nouvelle. Deuxièmement, le potentiel de l'équipe fondatrice et les raisons pour lesquelles elle résout ce problème spécifique sont d'une grande importance. Nous valorisons la conviction des fondateurs en leur idée plus que la taille du marché.

La cohorte mondiale Startup Battlefield 200 couvre les verticales technologiques du monde entier. Si vous travaillez sur un projet important dans une région ou un secteur peu remarqué, c'est une opportunité majeure pour vous. Même si vous avez une couverture presse locale, si votre technologie de base n'a pas encore été présentée à un large public, la scène de TechCrunch Disrupt est l'endroit idéal pour la montrer au monde.

Startup BattlefieldTechCrunch DisruptStartupInnovationSan Francisco
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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