La mise à jour de NotebookLM aide à créer une base de sources via le chat

Google a annoncé lundi une mise à jour majeure de son outil de recherche NotebookLM. Dans le cadre de cette mise à jour, le service a migré vers le modèle Gemini 3.5 et de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées pour aider les utilisateurs à mener des recherches et à créer du contenu dans divers formats. Cela fait partie de la stratégie de Google visant à rendre le processus de questions-réponses plus engageant en ajoutant des compétences en programmation aux moteurs de recherche. Rapporté par Techcrunch.com rapporte .

Avec la nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent démarrer un chat sur un projet, et l'application aide à construire une base de connaissances en suggérant diverses sources en utilisant Google Search et ses propres capacités de recherche. Auparavant, NotebookLM exigeait que les utilisateurs téléchargent des sources personnelles pour analyse. Désormais, le système aide à trouver des sources primaires dans d'autres langues ou à rechercher de nouveaux matériaux d'auteurs pertinents.

Selon l'entreprise, les utilisateurs peuvent désormais fournir des instructions détaillées pour obtenir des résultats dans divers formats pour NotebookLM et modifier le résultat final. Le programme prend désormais en charge l'exportation de visualisations de données (.png, .svg), de documents (PDF, .docx, Markdown), de données structurées (.csv, .json), ainsi que les formats Microsoft Excel et PowerPoint.

De plus, NotebookLM montre désormais en détail comment il formule les réponses pendant le chat et quelles étapes il a franchies, permettant aux utilisateurs de vérifier l'exactitude des informations. Ces mises à jour sont disponibles dès aujourd'hui pour les utilisateurs Google AI Ultra et les clients professionnels Workspace, avec des plans d'extension à tous les utilisateurs à l'avenir.