WWDC 2026 : Ce qu'il faut attendre de la mise à jour de Siri, d'Apple Intelligence et d'iOS 27

Alors que la conférence annuelle Worldwide Developers Conference (WWDC 2026) d'Apple approche, le monde de la technologie est à l'aube de changements majeurs. Le point fort de l'événement devrait être une refonte fondamentale de l'assistant vocal Siri. Le Siri mis à jour deviendra un assistant intelligent qui comprend mieux le contexte, gère les tâches en plusieurs étapes et permet une communication naturelle entre les applications. Selon les rapports, Apple utilisera la technologie Gemini de Google pour étendre ces capacités. Techcrunch.com rapporte .

Selon des informations divulguées par Bloomberg, Apple pourrait lancer une application Siri autonome capable de rivaliser avec des chatbots comme ChatGPT, Claude et Gemini. De plus, une fonctionnalité permettant la suppression automatique des messages après 30 jours ou un an devrait être introduite pour les utilisateurs. The Information indique que des agents IA seront intégrés à l'App Store. Ces agents aideront les utilisateurs dans des tâches quotidiennes telles que les réservations, l'édition de documents et la gestion des appareils domotiques.

Une nouvelle section « Visual Intelligence » devrait apparaître dans l'application Appareil photo. Cette fonctionnalité identifie les objets grâce à la recherche d'images Google et sera positionnée comme un mode spécial pour Siri, aux côtés de sections comme Photo ou Panorama. L'application Photos sera également enrichie avec Apple Intelligence : les utilisateurs bénéficieront de suggestions de scènes intelligentes, de la suppression automatique des éléments indésirables et de la possibilité de modifier des photos via des commandes en langage naturel.

Apple met également à jour l'application Image Playground. Elle proposera la génération d'images de haute qualité, de nouveaux styles artistiques et des contrôles étendus pour l'édition. Les utilisateurs pourront créer des Genmoji personnalisés pour leurs messages ou générer des fonds d'écran IA sur divers thèmes. L'application Wallet devrait introduire une nouvelle fonctionnalité permettant de partager facilement les dépenses entre amis en scannant les reçus.