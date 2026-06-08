Le S&P 500 refuse de modifier les règles pour SpaceX

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Le S&P 500 refuse de modifier les règles pour SpaceX

SpaceX a été privé d'un accès accéléré à l'une des plus grandes sources de capitaux du marché boursier américain. S&P Dow Jones Indices, l'opérateur de l'indice S&P 500, a refusé d'assouplir les règles d'inclusion des nouvelles entreprises dans l'indice pour le processus d'IPO anticipé de SpaceX. Cette décision a été prise après un mois de discussions concernant les entreprises MegaCap, c'est-à-dire les sociétés ayant une capitalisation boursière extrêmement élevée. Comme le rapporte Ixbt.com rapporte .

SpaceX prévoit une introduction en bourse avec une évaluation estimée à 1,75 billion de dollars. L'entreprise visait à obtenir des milliards de dollars d'afflux provenant de fonds d'investissement passifs grâce à une inclusion rapide dans l'indice S&P 500. Ces fonds ne sélectionnent pas les actions indépendamment, mais achètent automatiquement les titres des entreprises incluses dans l'indice. Pour ce faire, il avait été proposé de réduire la période d'attente obligatoire après l'IPO de 12 à 6 mois et d'assouplir les exigences relatives aux actions en flottant libre et aux indicateurs de rentabilité.

S&P Dow Jones Indices a annoncé que les critères de stabilité financière et la période d'attente post-IPO resteraient inchangés. Cette décision affecte non seulement SpaceX, mais aussi les futurs géants de l'IA tels qu'OpenAI et Anthropic, qui devraient entrer en bourse. Selon les estimations de Bloomberg Intelligence, une entrée rapide dans l'indice S&P 500 aurait pu attirer automatiquement 14 milliards de dollars d'investissements pour SpaceX et plus de 8 milliards de dollars pour OpenAI.

Contrairement à S&P, d'autres fournisseurs adoptent une approche plus souple. Par exemple, la bourse Nasdaq a modifié ses règles pour permettre à SpaceX d'intégrer l'indice Nasdaq-100 15 jours ouvrables après l'IPO, au lieu de 3 mois. FTSE Russell a également approuvé une accélération similaire pour les offres importantes. Cependant, les analystes de Morningstar évaluent SpaceX à 780 milliards de dollars, soit la moitié du prix attendu pour l'IPO.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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