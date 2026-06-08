Microsoft dévoile une console spéciale dédiée au 25e anniversaire de la marque Xbox

Lors de la présentation Xbox Games Showcase 2026, Microsoft a annoncé une collection spéciale dédiée au 25e anniversaire de la marque Xbox. Les éléments clés de cette gamme sont la console de jeu Xbox Series X25 Limited Edition et la manette sans fil Xbox Wireless Controller X25 Special Edition, dont le design s'inspire de l'esthétique de la première console de la marque. Selon Ixbt.com rapporte .

La principale caractéristique des nouveaux appareils est le boîtier semi-transparent dans la célèbre couleur OG Green (Original Green), qui est devenue la carte de visite de la console Xbox originale en 2001. C'est la première fois qu'un design transparent est utilisé dans la gamme Xbox Series X. L'entreprise a également indiqué qu'il y avait plusieurs « surprises cachées » à l'intérieur de l'appareil en signe de gratitude envers les fans fidèles.

Techniquement, la console anniversaire n'a rien à envier au modèle standard. Lorsque la console est allumée, la partie centrale du logo – la lettre « X » – brille en vert, ce qui est une référence directe à l'animation de démarrage de la première console. De plus, le logo du 25e anniversaire est placé sur le panneau avant.

La manette de la collection est également conçue dans un style unifié. Ses panneaux avant et arrière, ainsi que le couvercle du compartiment à piles, sont transparents, permettant de voir le logo Xbox classique à l'intérieur. Les boutons bumper sont conçus pour rendre hommage aux boutons noirs et blancs originaux de la légendaire manette Duke.

Les ventes de cette série en édition limitée sont prévues pour novembre 2026. La manette Xbox Wireless Controller X25 Special Edition peut être achetée soit dans le cadre du pack, soit séparément. Les prix exacts et les dates de précommande seront annoncés ultérieurement.