WWDC 2026 : Toutes les nouveautés sur Siri, iOS 27 et Apple Intelligence

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WWDC 2026 : Toutes les nouveautés sur Siri, iOS 27 et Apple Intelligence

Aujourd'hui, la conférence annuelle WWDC 2026 d'Apple a débuté à Apple Park. L'événement a commencé par des annonces majeures concernant l'assistant vocal Siri, le nouveau système d'exploitation iOS 27 et le système d'intelligence artificielle Apple Intelligence. Cette conférence d'une semaine destinée aux développeurs devrait être l'un des tournants les plus importants de l'histoire de l'entreprise. Selon Techcrunch.com rapporte .

L'événement de cette année est particulièrement important pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est la dernière apparition de Tim Cook en tant que PDG ; il a annoncé qu'il confierait la direction à John Ternus à partir du 1er septembre. Deuxièmement, Apple vise à combler son retard dans le domaine de l'intelligence artificielle et à améliorer fondamentalement les capacités de Siri après son partenariat avec Google.

Le style de design Liquid Glass de l'année dernière n'a pas plu à tous les utilisateurs. Bien qu'Apple n'ait pas entièrement adopté une nouvelle esthétique, il a permis aux utilisateurs de personnaliser les éléments de l'interface selon leurs préférences. De plus, une nouvelle approche en couches pour les éléments Liquid Glass au sein des applications a été présentée.

L'entreprise a qualifié iOS 27 de « mise à jour la plus largement adoptée de l'histoire ». Il a été indiqué que l'iPhone 11 et tous les modèles suivants prennent en charge ce logiciel. Les performances du système ont également été considérablement améliorées : les photos s'ouvrent 70 % plus vite, le transfert de données via AirDrop est 80 % plus rapide et l'ordonnanceur CPU a été optimisé pour le multitâche.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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