Apple apporte des modifications à son design controversé Liquid Glass

Lorsqu'Apple a présenté un nouveau concept de design appelé Liquid Glass lors de la conférence WWDC de l'année dernière, les réactions des utilisateurs ont été mitigées. Si certains ont apprécié l'aspect transparent et moderne, d'autres se sont plaints que la lecture du texte était devenue plus difficile. Lors de l'événement WWDC 2026 qui s'est tenu lundi, l'entreprise a annoncé des mises à jour majeures pour ce design. Techcrunch.com rapporte .

Selon les représentants d'Apple, les fondements de Liquid Glass ont été revus pour assurer la lisibilité. Le système crée désormais de la profondeur et des limites claires entre les panneaux en diffusant le contenu complexe en arrière-plan. Cela permet aux utilisateurs d'absorber les informations plus facilement.

Plus important encore, Apple n'impose pas cette nouvelle apparence. L'entreprise a introduit un curseur spécial et des paramètres basés sur les préférences des utilisateurs. Il est désormais possible d'ajuster l'apparence de Liquid Glass, du totalement transparent au totalement coloré. Cette fonctionnalité fonctionne à la fois sur iOS et macOS.

De plus, Apple a annoncé que les icônes des applications auraient un aspect plus raffiné et cohérent. Pour les développeurs, il est garanti que les paramètres Liquid Glass fonctionneront dans leurs applications dès le premier jour. L'entreprise a souligné que ces changements avaient été mis en œuvre sur la base des commentaires des utilisateurs.