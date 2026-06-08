Apple apporte des modifications à son design controversé Liquid Glass

·42·Technologie
Apple apporte des modifications à son design controversé Liquid Glass

Lorsqu'Apple a présenté un nouveau concept de design appelé Liquid Glass lors de la conférence WWDC de l'année dernière, les réactions des utilisateurs ont été mitigées. Si certains ont apprécié l'aspect transparent et moderne, d'autres se sont plaints que la lecture du texte était devenue plus difficile. Lors de l'événement WWDC 2026 qui s'est tenu lundi, l'entreprise a annoncé des mises à jour majeures pour ce design. Techcrunch.com rapporte .

Selon les représentants d'Apple, les fondements de Liquid Glass ont été revus pour assurer la lisibilité. Le système crée désormais de la profondeur et des limites claires entre les panneaux en diffusant le contenu complexe en arrière-plan. Cela permet aux utilisateurs d'absorber les informations plus facilement.

Plus important encore, Apple n'impose pas cette nouvelle apparence. L'entreprise a introduit un curseur spécial et des paramètres basés sur les préférences des utilisateurs. Il est désormais possible d'ajuster l'apparence de Liquid Glass, du totalement transparent au totalement coloré. Cette fonctionnalité fonctionne à la fois sur iOS et macOS.

De plus, Apple a annoncé que les icônes des applications auraient un aspect plus raffiné et cohérent. Pour les développeurs, il est garanti que les paramètres Liquid Glass fonctionneront dans leurs applications dès le premier jour. L'entreprise a souligné que ces changements avaient été mis en œuvre sur la base des commentaires des utilisateurs.

AppleWWDCLiquid GlassiOSmacOS
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Apple permet de créer des flux de travail avec l'IA dans la nouvelle application ShortcutsApple permet de créer des flux de travail avec l'IA dans la nouvelle application ShortcutsAujourd'hui, 19:29Apple Image Playground génère désormais des images de bien meilleure qualitéApple Image Playground génère désormais des images de bien meilleure qualitéAujourd'hui, 19:20WWDC 2026 : Une nouvelle ère pour Apple Intelligence, iOS 27 et SiriWWDC 2026 : Une nouvelle ère pour Apple Intelligence, iOS 27 et SiriAujourd'hui, 19:02Le Pentagone inscrit Alibaba, Baidu et BYD sur la liste noireLe Pentagone inscrit Alibaba, Baidu et BYD sur la liste noireHier, 18:58La NASA prête pour la mission Artemis III : Moteurs livrés pour la fusée SLSLa NASA prête pour la mission Artemis III : Moteurs livrés pour la fusée SLSHier, 18:56Apple Intelligence mis à jour : l'iPhone édite désormais texte et images automatiquementApple Intelligence mis à jour : l'iPhone édite désormais texte et images automatiquementHier, 18:50
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin