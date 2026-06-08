Apple dévoile la mise à jour tant attendue de Siri basée sur l'IA

Après deux ans de promesses, Apple a présenté son assistant vocal Siri entièrement repensé lors de sa conférence WWDC 2026. Désormais appelé « Siri AI », ce système passe d'un simple assistant vocal à un compagnon numérique multifonctionnel pour l'utilisateur. Le nouvel assistant sera disponible avec une application Siri dédiée. Techcrunch.com rapporte .

Le nouveau Siri peut répondre aux questions en s'appuyant sur des données mondiales actuelles tout en accédant aux informations de l'appareil de l'utilisateur. Il comprend ce qui est affiché à l'écran et y répond en conséquence. Avec cette mise à jour, Apple vise à créer un chatbot complet qui rivalise avec des plateformes populaires comme ChatGPT, Claude et Gemini.

Des changements majeurs ont également été apportés au design. Sur les modèles d'iPhone modernes, Siri est désormais intégré dans la Dynamic Island. Au lieu de la lueur précédente sur le bord de l'écran, une nouvelle animation apparaît dans la zone de la Dynamic Island. De plus, les utilisateurs peuvent obtenir de l'aide pour la rédaction de textes via la fonction « Write with Siri ». Le système analyse le style de communication de l'utilisateur et rédige des e-mails dans Mail et Messages avec un ton approprié.

Les utilisateurs peuvent demander à Siri d'effectuer des tâches complexes, telles que la collecte d'informations à partir des calendriers, des contacts et des e-mails précédents pour rédiger des messages spécifiques. Apple souligne que la voix de l'assistant est plus naturelle, avec des options ajoutées pour ajuster la vitesse et l'expressivité de la parole. La précision de la dictée à l'échelle du système a également été améliorée, avec une meilleure gestion de la ponctuation et des majuscules.