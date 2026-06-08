Apple refond entièrement son système de recherche pour les e-mails et les photos

·34·Technologie
Apple refond entièrement son système de recherche pour les e-mails et les photos

Si vous êtes utilisateur d'appareils Apple et avez déjà eu du mal à trouver un e-mail que vous savez avoir reçu ou une photo que vous avez prise, l'entreprise a annoncé une nouvelle importante pour vous. Lors de l'événement WWDC 2026 qui s'est tenu lundi, les représentants d'Apple ont admis que le système de recherche ne fonctionnait pas bien et ont annoncé l'avoir entièrement repensé. Techcrunch.com rapporte .

« Tout le monde a vécu cela : vous cherchez quelque chose dont vous savez qu'il existe, mais il n'apparaît pas », a déclaré Stacey Ford, vice-présidente de l'ingénierie des logiciels OS, lors de son discours d'ouverture. Selon elle, la base de recherche alimentant les applications Spotlight, Photos et Mail dans iOS, iPadOS et macOS a été entièrement renouvelée.

Au cœur du nouveau système se trouve l'index de recherche (Search Index). Il s'agit d'un catalogue riche composé de tout le contenu de votre appareil, qui comprend mieux ce qui est disponible et où le trouver. Ford a souligné que l'entreprise a modifié l'architecture de recherche de manière à réindexer à la fois les contenus nouveaux et anciens.

L'une des mises à jour les plus prometteuses est l'introduction d'un nouveau « système de classement » dans l'application Mail. Ce système devrait afficher en priorité le message exact que vous recherchez, quelle que soit la date d'envoi de l'e-mail. Cela devrait être une solution longtemps attendue pour les utilisateurs d'iPhone de longue date.

Auparavant, le système de recherche des appareils Apple était souvent critiqué pour afficher d'anciennes données sans rapport avec les mots-clés recherchés. Désormais, grâce à l'intelligence artificielle et à des algorithmes mis à jour, la recherche de messages textuels et de photos est considérablement facilitée.

AppleWWDC 2026iPhoneiOSTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Apple simplifie le partage de l'addition avec Siri et l'appareil photoApple simplifie le partage de l'addition avec Siri et l'appareil photoHier, 18:29OpenAI et Anthropic recrutent activement des experts étrangers en raison de la pénurie de talentsOpenAI et Anthropic recrutent activement des experts étrangers en raison de la pénurie de talentsHier, 18:27
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin