Apple refond entièrement son système de recherche pour les e-mails et les photos

Si vous êtes utilisateur d'appareils Apple et avez déjà eu du mal à trouver un e-mail que vous savez avoir reçu ou une photo que vous avez prise, l'entreprise a annoncé une nouvelle importante pour vous. Lors de l'événement WWDC 2026 qui s'est tenu lundi, les représentants d'Apple ont admis que le système de recherche ne fonctionnait pas bien et ont annoncé l'avoir entièrement repensé. Techcrunch.com rapporte .

« Tout le monde a vécu cela : vous cherchez quelque chose dont vous savez qu'il existe, mais il n'apparaît pas », a déclaré Stacey Ford, vice-présidente de l'ingénierie des logiciels OS, lors de son discours d'ouverture. Selon elle, la base de recherche alimentant les applications Spotlight, Photos et Mail dans iOS, iPadOS et macOS a été entièrement renouvelée.

Au cœur du nouveau système se trouve l'index de recherche (Search Index). Il s'agit d'un catalogue riche composé de tout le contenu de votre appareil, qui comprend mieux ce qui est disponible et où le trouver. Ford a souligné que l'entreprise a modifié l'architecture de recherche de manière à réindexer à la fois les contenus nouveaux et anciens.

L'une des mises à jour les plus prometteuses est l'introduction d'un nouveau « système de classement » dans l'application Mail. Ce système devrait afficher en priorité le message exact que vous recherchez, quelle que soit la date d'envoi de l'e-mail. Cela devrait être une solution longtemps attendue pour les utilisateurs d'iPhone de longue date.

Auparavant, le système de recherche des appareils Apple était souvent critiqué pour afficher d'anciennes données sans rapport avec les mots-clés recherchés. Désormais, grâce à l'intelligence artificielle et à des algorithmes mis à jour, la recherche de messages textuels et de photos est considérablement facilitée.