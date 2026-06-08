Apple permet aux parents de surveiller l'utilisation de l'iPhone par leurs enfants

Lors de sa Worldwide Developers Conference (WWDC), Apple a présenté un nouvel ensemble d'outils permettant aux parents de surveiller entièrement l'utilisation des iPhone par leurs enfants. Les parents peuvent désormais déterminer indépendamment avec qui leurs enfants communiquent, quelles applications ils utilisent et quels sites web ils visitent. De plus, les fonctionnalités de blocage des messages inappropriés et de gestion du temps d'écran ont été élargies. Techcrunch.com rapporte .

Dans le nouveau système, lors de la création d'un compte enfant, Apple propose automatiquement des mesures de sécurité adaptées à l'âge. Par exemple, les sites destinés aux adultes sont bloqués et seul un contenu adapté à l'âge est affiché dans l'App Store. Les parents peuvent ajuster ces paramètres selon leurs préférences ou élargir la liste des applications autorisées au fil du temps.

La fonction « Ask to Browse », particulièrement utile pour les enfants d'âge scolaire, a été introduite. Cette fonction fonctionne dans le navigateur Safari sur les appareils iPhone, iPad et Mac et restreint l'accès des enfants aux réseaux sociaux via les sites web. Pour les enfants de moins de 13 ans, cette fonction et le système « Ask to Buy » pour les achats d'applications sont activés automatiquement.

Apple, en consultation avec des experts dont l'American Academy of Pediatrics, a élaboré des recommandations sur le temps d'écran en fonction de l'âge de l'enfant. Par exemple, l'utilisation des réseaux sociaux n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 13 ans, le système suggère donc de désactiver les applications de cette catégorie. La conception actualisée de la section Temps d'écran permet aux parents de consulter les rapports et de gérer les restrictions en un clic.