OpenAI et Anthropic recrutent activement des experts étrangers en raison de la pénurie de talents

Le développement rapide dans le domaine de l'intelligence artificielle intensifie la concurrence pour les spécialistes rares. Selon de nouvelles données du département du Travail des États-Unis, OpenAI, Anthropic et NVIDIA ont considérablement augmenté le nombre de demandes de visas de travail H-1B au cours de l'année écoulée, malgré la complexité de l'embauche d'employés étrangers. Cela est rapporté par Ixbt.com rapport .

La plus forte croissance a été observée chez Anthropic : au deuxième trimestre de l'exercice en cours, l'entreprise a reçu des réponses positives à 59 demandes, alors qu'il y a un an, ce chiffre n'était que de 10. OpenAI a augmenté le nombre de demandes de 20 à 63 pendant la même période. Le leader du secteur, NVIDIA, a renouvelé son chiffre de 641 de l'année précédente en obtenant l'approbation de 765 demandes.

Cette tendance se distingue clairement par rapport aux autres géants de la technologie. Selon les données, le nombre de demandes approuvées chez Meta, Microsoft, Amazon et Google a diminué. En particulier, Google a réduit ces demandes de 64 % en un an et continue d'optimiser le personnel dans diverses divisions. La raison principale en est l'évolution de la structure du marché du travail.

Actuellement, les entreprises se concentrent sur la formation de petites équipes hautement efficaces composées d'ingénieurs en apprentissage automatique, de spécialistes de l'infrastructure informatique et de développeurs de modèles fondamentaux, plutôt que sur l'embauche de masse. Selon les recruteurs, OpenAI et Anthropic sont prêts à engager n'importe quelle dépense pour attirer les meilleurs chercheurs.

Les nouvelles règles du gouvernement américain pour la distribution des visas H-1B privilégient les candidats à salaire élevé. Bien que des frais supplémentaires de 100 000 USD aient été introduits pour certains demandeurs étrangers, pour les entreprises créant des systèmes d'IA avancés, la valeur d'un spécialiste de premier plan l'emporte sur tous les coûts de visa.