Apple Intelligence mis à jour : l'iPhone édite désormais texte et images automatiquement

Apple a annoncé des mises à jour majeures pour des applications comme Safari, Messages et Photos dans le cadre de la suite Apple Intelligence. Le navigateur Safari regroupe désormais automatiquement les onglets ouverts par sujet et recommande des pages pertinentes. De plus, le navigateur intègre un moniteur dédié au suivi des changements de prix ou d'actualités, ainsi que des extensions IA capables de modifier les pages web via des commandes textuelles. Rapporté par Techcrunch.com rapport .

En matière de sécurité, Apple a introduit une fonction permettant de mettre à jour les mots de passe en une seule touche. Si un mot de passe est compromis, le système le remplace automatiquement sans intervention de l'utilisateur. Dans l'application Messages, l'IA propose non seulement des réponses, mais trouve aussi rapidement des images pertinentes selon des descriptions textuelles. L'application Calendar permet désormais de planifier des réunions et événements en langage naturel.

L'une des mises à jour les plus importantes est l'intégration de l'application Phone avec d'autres applications. Pendant les appels, Apple Intelligence affiche désormais des informations pertinentes issues de Mail ou Messages, comme les détails de vol, en temps réel. Cela constitue une réponse digne de la fonction Magic Cue de Google, portant la concurrence au niveau des systèmes d'exploitation à un nouveau stade.

L'application Shortcuts a également été profondément transformée : il n'est plus nécessaire de construire manuellement des flux de travail complexes, il suffit de saisir sa demande sous forme de texte. L'édition d'images dans Image Playground et Photos est simplifiée. La nouvelle fonction Spatial Reframing permet de repositionner des objets dans le cadre et d'étendre les bords de l'image grâce à l'IA.