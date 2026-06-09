WWDC 2026 : Une nouvelle ère pour Apple Intelligence, iOS 27 et Siri

La prochaine conférence WWDC 2026 d'Apple a débuté au siège d'Apple Park. L'événement de cette année revêt une importance historique pour plusieurs raisons. Premièrement, il s'agissait de la dernière apparition de Tim Cook en tant que PDG de l'entreprise – il a annoncé qu'il passerait le relais à John Ternus à partir du 1er septembre. Deuxièmement, Apple s'efforce de reprendre la tête de la course contre Google et d'autres concurrents en mettant fondamentalement à jour son assistant vocal Siri et ses capacités d'intelligence artificielle. Selon Techcrunch.com rapporte .

Le point fort de l'événement a été la refonte de l'assistant Siri basée sur la technologie Google Gemini. Désormais, Siri est présenté sous forme d'application distincte, plus intelligente, plus conversationnelle et intégrée à l'intelligence visuelle. Le vice-président d'Apple, Craig Federighi, a souligné que les questions de confidentialité restent primordiales à l'ère de l'intelligence artificielle et que les données des utilisateurs sont utilisées uniquement pour exécuter les requêtes.

Dans le domaine logiciel, iOS 27 a été présenté. Il a été annoncé que le nouveau système d'exploitation fonctionnera sur l'iPhone 11 et tous les modèles suivants. Selon les ingénieurs d'Apple, les performances du système se sont considérablement améliorées : les images se chargent 70 % plus vite et le transfert de données via AirDrop a été accéléré de 80 %. De plus, le concept de design Liquid Glass a été mis à jour, offrant aux utilisateurs plus d'options pour personnaliser les éléments de l'interface.

Des mises à jour importantes ont également été annoncées concernant le contrôle parental. Avec de nouveaux outils, les parents peuvent surveiller entièrement qui leurs enfants appellent et quelles applications et sites web ils utilisent. Pour les enfants de moins de 13 ans, les fonctions « Ask to Browse » et « Ask to Buy » sont activées automatiquement. Par ailleurs, le moteur de recherche dans iOS, iPadOS et macOS a été entièrement repensé, facilitant la recherche de toute information sur l'appareil de l'utilisateur.