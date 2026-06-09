Apple permet de créer des flux de travail avec l'IA dans la nouvelle application Shortcuts

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Apple permet de créer des flux de travail avec l'IA dans la nouvelle application Shortcuts

Apple a annoncé lors de sa conférence WWDC 2026 qu'elle avait exploité les capacités de l'intelligence artificielle pour simplifier davantage l'outil de script visuel Shortcuts dans iOS 27. Auparavant, cette application était principalement destinée aux utilisateurs professionnels souhaitant effectuer des automatisations complexes et des actions en plusieurs étapes. La nouvelle version permet aux utilisateurs de décrire le processus souhaité simplement en écrivant une invite textuelle. Selon Techcrunch.com rapporte .

Cette nouvelle fonctionnalité est alimentée par la technologie Apple Intelligence. Elle analyse les descriptions en langage naturel et génère automatiquement les étapes nécessaires. Selon Celcia Dantas, responsable senior du marketing des logiciels domestiques chez Apple, bien que Shortcuts soit un outil très puissant, le processus de création était complexe pour beaucoup. La mise à jour IA rend l'application pratique et compréhensible également pour les utilisateurs non techniques.

Un exemple concret de cette fonctionnalité a également été démontré lors de la présentation. Par exemple, un utilisateur peut simplement créer une commande via une demande écrite qui envoie automatiquement un message à son conjoint lorsqu'il quitte le travail et calcule l'heure d'arrivée estimée (ETA). Le système combine lui-même toutes les actions nécessaires, telles que le calcul de la distance via Apple Maps et l'envoi d'une notification via Messages.

De plus, les utilisateurs peuvent apporter des modifications à l'automatisation créée via des descriptions vocales ou écrites. Par exemple, en plus du cas ci-dessus, il suffit de demander d'ajouter la fonction de lecture d'un podcast préféré en route. Cette version mise à jour de l'application Shortcuts sera publiée pour les utilisateurs cet automne aux côtés d'iOS 27.

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Nodirbek Razzokov
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