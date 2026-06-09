Apple Image Playground génère désormais des images de bien meilleure qualité

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Apple Image Playground génère désormais des images de bien meilleure qualité

Avez-vous déjà essayé l'application Image Playground sur votre iPhone ? Probablement pas — vous ignorez peut-être même que votre téléphone dispose d'un outil intégré de génération d'images alimenté par l'IA. La raison en est que, jusqu'à présent, Image Playground fournissait des images de qualité nettement inférieure à celle des solutions des concurrents. Selon Techcrunch.com rapporte .

Lors de la conférence WWDC 2026 qui s'est tenue lundi, Apple a annoncé des mises à jour nécessaires pour cette application. Selon la présentation de l'entreprise, l'amélioration globale du système Apple Intelligence augmentera considérablement l'efficacité des applications comme Image Playground. Désormais, les utilisateurs peuvent créer des images intéressantes mettant en scène des personnes de leur bibliothèque photo, ainsi que des paysages naturels, en utilisant des mots simples.

La dirigeante d'Apple, Leslie Ikemoto, a souligné que grâce à la technologie Private Cloud Compute, les photos personnelles des utilisateurs ne sont jamais stockées et même Apple ne peut pas les voir. Par exemple, si vous préparez une invitation pour l'anniversaire d'un ami, vous pouvez créer une image de lui tenant un gâteau via Image Playground, puis ajouter des bougies au gâteau ou changer sa tenue à l'aide de commandes textuelles.

Les nouvelles fonctionnalités incluent également la sélection des dimensions de l'image : la possibilité de générer des images horizontales pour les sites web de petites entreprises ou des formats verticaux pour des flyers a été ajoutée. Image Playground est intégré à l'ensemble du système, permettant de l'utiliser pour créer des écrans de verrouillage, des arrière-plans iMessage et des affiches de contacts.

Bien que les œuvres d'art générées par l'IA semblent parfois étranges, le principal avantage d'Apple est que, contrairement à nombreux concurrents, il n'utilise pas les photos personnelles des utilisateurs pour entraîner les réseaux neuronaux. Toutes les nouvelles fonctionnalités d'Apple Photos et du système Apple Intelligence devraient être disponibles pour les utilisateurs d'ici la fin de l'année.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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