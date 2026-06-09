L'application Apple Photos enrichie de nouvelles fonctionnalités IA

Lors de la conférence WWDC 2026 qui s'est tenue lundi, Apple a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités pour l'application Photos basées sur la technologie Apple Intelligence. Les utilisateurs disposent désormais de capacités élargies pour éditer des photos à l'aide de l'intelligence artificielle. Cela a été rapporté par Techcrunch.com rapport .

La nouvelle fonction spatiale « Reframe » aide à modifier la composition des images. Par exemple, si des éléments inutiles se trouvent dans le cadre lors de la prise de vue ou si la symétrie est brisée, cet outil résout le problème. Les utilisateurs peuvent modifier la perspective de la photo simplement en la faisant glisser, comme s'ils déplaçaient la caméra vers un autre point.

Pendant le processus d'édition, les modèles génératifs d'Apple remplissent automatiquement les espaces vides qui apparaissent sur les bords de la photo. Le système ne comble que les espaces vides résultant des changements de perspective, garantissant que l'image reste naturelle et cohérente avec la scène originale.

De plus, l'outil « Extend » permet d'élargir l'image, d'allouer plus d'espace aux objets ou de corriger la ligne d'horizon sans recadrer les détails importants. Les utilisateurs peuvent ajouter de nouveaux éléments à la scène en effectuant un pincement pour dézoomer.

L'outil populaire « Cleanup » de l'application a également été mis à jour. La suppression des objets distrayants des photos à l'aide de l'IA générative est devenue plus qualitative et plus réaliste. Les utilisateurs doivent simplement sélectionner ou appuyer sur les éléments qu'ils souhaitent supprimer. Toutes ces mises à jour seront déployées dans le cadre d'Apple Intelligence tout au long de l'année.