L'application Apple Photos enrichie de nouvelles fonctionnalités IA

·4·Technologie
L'application Apple Photos enrichie de nouvelles fonctionnalités IA

Lors de la conférence WWDC 2026 qui s'est tenue lundi, Apple a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités pour l'application Photos basées sur la technologie Apple Intelligence. Les utilisateurs disposent désormais de capacités élargies pour éditer des photos à l'aide de l'intelligence artificielle. Cela a été rapporté par Techcrunch.com rapport .

La nouvelle fonction spatiale « Reframe » aide à modifier la composition des images. Par exemple, si des éléments inutiles se trouvent dans le cadre lors de la prise de vue ou si la symétrie est brisée, cet outil résout le problème. Les utilisateurs peuvent modifier la perspective de la photo simplement en la faisant glisser, comme s'ils déplaçaient la caméra vers un autre point.

Pendant le processus d'édition, les modèles génératifs d'Apple remplissent automatiquement les espaces vides qui apparaissent sur les bords de la photo. Le système ne comble que les espaces vides résultant des changements de perspective, garantissant que l'image reste naturelle et cohérente avec la scène originale.

De plus, l'outil « Extend » permet d'élargir l'image, d'allouer plus d'espace aux objets ou de corriger la ligne d'horizon sans recadrer les détails importants. Les utilisateurs peuvent ajouter de nouveaux éléments à la scène en effectuant un pincement pour dézoomer.

L'outil populaire « Cleanup » de l'application a également été mis à jour. La suppression des objets distrayants des photos à l'aide de l'IA générative est devenue plus qualitative et plus réaliste. Les utilisateurs doivent simplement sélectionner ou appuyer sur les éléments qu'ils souhaitent supprimer. Toutes ces mises à jour seront déployées dans le cadre d'Apple Intelligence tout au long de l'année.

AppleApple IntelligencePhotosIntelligence ArtificielleWWDC 2026
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Apple dévoile une application dédiée pour SiriApple dévoile une application dédiée pour SiriAujourd'hui, 19:55Apple permet de créer des flux de travail avec l'IA dans la nouvelle application ShortcutsApple permet de créer des flux de travail avec l'IA dans la nouvelle application ShortcutsAujourd'hui, 19:29Apple Image Playground génère désormais des images de bien meilleure qualitéApple Image Playground génère désormais des images de bien meilleure qualitéAujourd'hui, 19:20WWDC 2026 : Une nouvelle ère pour Apple Intelligence, iOS 27 et SiriWWDC 2026 : Une nouvelle ère pour Apple Intelligence, iOS 27 et SiriAujourd'hui, 19:02Le Pentagone inscrit Alibaba, Baidu et BYD sur la liste noireLe Pentagone inscrit Alibaba, Baidu et BYD sur la liste noireHier, 18:58La NASA prête pour la mission Artemis III : Moteurs livrés pour la fusée SLSLa NASA prête pour la mission Artemis III : Moteurs livrés pour la fusée SLSHier, 18:56
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin