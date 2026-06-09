Apple dévoile une application dédiée pour Siri

Lors de la conférence WWDC 2026 qui s'est tenue lundi, Apple a présenté une nouvelle version de son assistant vocal Siri, enrichie par l'intelligence artificielle. Ce changement est salué comme la transformation la plus importante et radicale de l'histoire de l'assistant. En plus du nouveau système IA de Siri, l'assistant personnel dispose désormais de sa propre application autonome. Selon Techcrunch.com rapporte .

Cette application sert d'archive conservant toutes les interactions précédentes entre l'utilisateur et l'assistant. Semblable à la fonctionnalité des chatbots comme ChatGPT ou Claude, les utilisateurs peuvent parcourir les conversations passées et revenir à n'importe quelle session. L'application fournit des résumés succincts du contenu des conversations, permettant aux utilisateurs d'éviter de relire l'intégralité des transcriptions.

Via l'application Siri, les utilisateurs peuvent également initier de nouvelles conversations. Siri propose désormais une interface multifonctionnelle : les utilisateurs peuvent saisir du texte, télécharger des documents et des images, ou utiliser directement le mode vocal. Cette interface reproduit entièrement le flux de travail des chatbots IA modernes.

La nouvelle application est conçue pour être utilisée sur tous les appareils de l'écosystème Apple, y compris les systèmes iOS, MacOS et iPadOS. Du point de vue de la sécurité, toutes les conversations sont synchronisées de manière privée via iCloud. Cette mesure vise à rendre les interactions avec l'assistant plus organisées et pratiques pour les utilisateurs, alors que les capacités de Siri continuent de s'étendre.