L'application Apple Health peut désormais détecter le statut de périménopause

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L'application Apple Health peut désormais détecter le statut de périménopause

Apple introduit une fonctionnalité de suivi de la périménopause, l'une des dernières tendances en matière de santé féminine. Lors de l'événement WWDC 2026 qui s'est tenu lundi, l'entreprise a annoncé avoir ajouté les étapes de la périménopause et de la ménopause à sa fonctionnalité existante de suivi du cycle. Selon Techcrunch.com rapporte .

Apple s'implique profondément dans la santé des femmes depuis 2019, en ajoutant le suivi du cycle menstruel à Apple Watch et iOS. Cette mise à jour aborde un sujet brûlant actuellement largement discuté sur les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram, ainsi que dans des émissions de télévision populaires.

Pour l'entreprise, c'est non seulement socialement significatif, mais aussi une énorme opportunité de marché. Selon les recherches, 1,1 milliard de femmes dans le monde étaient en postménopause l'année dernière. Par conséquent, les outils de santé numérique ciblant cette démographie ont attiré des investissements importants ces dernières années.

Selon Stacey Ford, vice-présidente de la gestion des produits OS chez Apple, les femmes peuvent désormais recevoir des notifications spéciales lorsque les changements de cycle indiquent une périménopause. De plus, les utilisatrices pourront enregistrer les symptômes et recevoir des informations sur les changements de leur corps.

La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisatrices de mieux se préparer aux consultations médicales et d'avoir des informations plus précises sur leur santé. Cela élargit encore l'écosystème Apple Health, en faisant un assistant médical important pour les femmes.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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