Apple propose une infrastructure IA gratuite pour les petits développeurs

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Apple propose une infrastructure IA gratuite pour les petits développeurs

Apple a annoncé une nouvelle initiative lors de sa conférence annuelle Worldwide Developers Conference (WWDC). L'entreprise vise à attirer de nouveaux et petits développeurs sur sa plateforme en réduisant les coûts d'infrastructure d'intelligence artificielle (IA). Désormais, les développeurs de l'App Store ayant moins de 2 millions de premiers téléchargements peuvent utiliser le service Foundation Models fonctionnant sur le système Private Cloud Compute sans payer de frais Cloud API. Selon Techcrunch.com rapporte .

Les représentants de l'entreprise ont souligné que cette mesure vise à garantir la confidentialité lors de l'utilisation de systèmes intelligents avancés et à supprimer les obstacles financiers à la mise en œuvre d'idées. Cette approche est similaire au programme Small Business Program précédemment lancé par Apple. Dans le cadre de ce programme, les taux de commission avaient également été réduits pour les petites entreprises dont les revenus n'étaient pas encore élevés.

De plus, Apple a annoncé que les capacités du framework Foundation Models s'élargiront cette année, notamment avec l'ajout de fonctions de saisie d'images et de prise en charge des modèles serveur. Cela permet aux développeurs de s'intégrer avec leurs fournisseurs de modèles cloud choisis pour des tâches complexes. Apple vise à rendre ce processus aussi simple et abordable que possible.

Cette stratégie est mise en œuvre à un moment où les coûts d'expérimentation dans l'industrie de l'IA augmentent fortement. Par exemple, des géants de la technologie comme Meta et Amazon ont déjà introduit des limites sur l'utilisation des jetons IA internes. Uber a annoncé avoir épuisé son budget IA, prévu jusqu'en 2026, en seulement quatre mois. Apple propose ses modèles comme une alternative moins chère en supprimant les frais d'infrastructure.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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