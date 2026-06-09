DeepSeek devient leader du marché de l'IA d'entreprise face à la concurrence des prix

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DeepSeek devient leader du marché de l'IA d'entreprise face à la concurrence des prix

La société chinoise DeepSeek a été identifiée comme le fournisseur de logiciels à la croissance la plus rapide dans le segment des services d'intelligence artificielle pour les entreprises à la fin de juin 2026. Selon les données de la plateforme Ramp, qui analyse les transactions réelles de plus de 50 000 entreprises, cette croissance reflète la vitesse d'expansion de la base de clients plutôt que le volume total des affaires. Ara Kharazian, économiste en chef chez Ramp, a souligné que les entreprises américaines paient déjà directement pour les services DeepSeek et transmettent des données via cette plateforme. Rapporté par Ixbt.com rapporte .

L'intérêt pour le modèle DeepSeek a fortement augmenté après la sortie de la version DeepSeek V4 à la fin avril. Les experts estiment que bien que ce modèle soit légèrement en retard sur les systèmes occidentaux leaders en termes de qualité globale, ses coûts d'utilisation sont nettement inférieurs. Dans de nombreux scénarios, l'écart de prix est bien plus important que l'écart de performance, attirant ainsi les entreprises sensibles aux coûts de calcul. Parallèlement, des risques liés à la sécurité des données et à la dépendance aux modèles étrangers subsistent.

Les développeurs chinois, y compris DeepSeek et les modèles Qwen d'Alibaba, consolident leurs positions en termes d'efficacité prix. Selon le rapport de décembre 2025, ces modèles ont dépassé pour la première fois leurs concurrents américains en nombre de téléchargements sur la plateforme Hugging Face, représentant plus de 44 % des nouveaux téléchargements. Cette tendance indique que les entreprises choisissent des solutions offrant une qualité acceptable à un coût minimal plutôt que les modèles les plus puissants.

Le rôle des fournisseurs d'infrastructure tels que Fireworks AI, Fal AI et DeepInfra augmente également sur le marché. Ils permettent de déployer des modèles open-source à moindre coût par rapport aux grands fournisseurs. Par conséquent, la concurrence sur le marché de l'IA passe d'une course à la qualité maximale à un équilibre entre prix, performance et contrôle de l'infrastructure. Dans le même temps, la demande pour les outils SaaS traditionnels comme Figma reste stable, ce qui indique que l'IA n'a pas encore complètement déplacé les applications traditionnelles.

DeepSeekIntelligence ArtificielleRampDeepSeek V4Technologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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