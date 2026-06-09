Waymo achète la piste d’essai de véhicules autonomes d’Apple pour 220 millions de dollars

Waymo, filiale d’Alphabet, a acheté une immense piste d’essai de 5 500 acres en Arizona. Selon les registres du comté de Maricopa, le site appartenait à Route 14 Investment Partners LLC, une société liée à Apple. La transaction, évaluée à 220 millions de dollars, a été finalisée le 5 juin. Techcrunch.com rapporte .

Cette acquisition élargit considérablement le réseau de sites d’essai fermés de Waymo. L’entreprise utilise actuellement le Castle Proving Ground en Californie et le Transportation Research Center dans l’Ohio, mais la nouvelle installation en Arizona les surpasse largement en ampleur. Le complexe comprend une zone de simulation urbaine de 115 acres, une zone de dynamique des véhicules de 35 acres et une piste ovale de 4 miles.

Apple avait initialement acheté cette piste pour 125 millions de dollars en 2021. Auparavant utilisé par Fiat Chrysler, le site servait à Apple pour son projet automobile, connu sous le nom de Project Titan. Cependant, ce projet de plusieurs milliards de dollars a été arrêté début 2024, entraînant la vente du terrain.

Des représentants de Waymo ont indiqué à TechCrunch que la nouvelle installation servira à tester et à perfectionner les systèmes autonomes dans un environnement contrôlé. Elle sera notamment utilisée pour des essais de conduite sans conducteur, la gestion du trafic et la formation pour de futures opérations à grande échelle.

Waymo travaille activement à l’expansion de sa flotte, dont le nombre de véhicules approche les 4 000. L’entreprise a récemment lancé les premiers trajets dans de nouveaux fourgons fabriqués par Zeekr. De plus, Waymo prévoit de produire des dizaines de milliers de robotaxis par an, y compris des modèles Hyundai Ioniq 5.