Apple se concentre sur la correction des bugs lors de la WWDC

La Apple Worldwide Developer Conference (WWDC), qui s'est tenue lundi, a commencé de manière inattendue. Au lieu d'annoncer immédiatement le Siri mis à jour basé sur l'IA, Craig Federighi, vice-président senior de l'ingénierie logicielle, a consacré la première partie de son discours à la correction des lacunes existantes. Au cours des deux dernières années, alors qu'Apple tentait de rattraper son retard dans la course à l'IA, de nombreux problèmes s'étaient accumulés dans ses applications principales, provoquant le mécontentement des utilisateurs. Selon Techcrunch.com rapporte .

Bien qu'Apple n'ait pas ouvertement admis ses erreurs lors de la conférence, la structure de la présentation l'a clairement démontré. L'entreprise a priorisé les corrections du système avant d'introduire de nouvelles fonctionnalités. Dans son discours, Federighi a souligné que les meilleurs systèmes d'exploitation sont créés non seulement grâce à de grandes découvertes, mais aussi en prêtant attention aux petits détails. Cette déclaration est considérée comme une étape très proche de l'admission des lacunes pour une grande entreprise comme Apple.

Des changements ont également été annoncés concernant le langage de design Liquid Glass, qui avait été vivement critiqué par les utilisateurs. Ce design, introduit avec iOS 26, avait causé des inconvénients en matière de lecture et d'utilisation. En tenant compte des retours des utilisateurs, Apple offre désormais la possibilité de personnaliser entièrement l'apparence de Liquid Glass à l'aide d'un curseur spécial ou de revenir à l'état précédent.

De plus, la barre d'outils du système macOS a été rendue plus intuitive et les icônes des applications ont reçu un aspect plus clair. Apple a également accordé une attention particulière aux performances : les applications iPhone et iPad se lancent désormais 30 pour cent plus vite, et les photos apparaissent 70 pour cent plus vite dans la bibliothèque. La vitesse de transfert de fichiers via AirDrop, qui fonctionnait souvent avec des dysfonctionnements, a été augmentée de 80 pour cent.