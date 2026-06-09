Apple se concentre sur la correction des bugs lors de la WWDC

·4·Technologie
Apple se concentre sur la correction des bugs lors de la WWDC

La Apple Worldwide Developer Conference (WWDC), qui s'est tenue lundi, a commencé de manière inattendue. Au lieu d'annoncer immédiatement le Siri mis à jour basé sur l'IA, Craig Federighi, vice-président senior de l'ingénierie logicielle, a consacré la première partie de son discours à la correction des lacunes existantes. Au cours des deux dernières années, alors qu'Apple tentait de rattraper son retard dans la course à l'IA, de nombreux problèmes s'étaient accumulés dans ses applications principales, provoquant le mécontentement des utilisateurs. Selon Techcrunch.com rapporte .

Bien qu'Apple n'ait pas ouvertement admis ses erreurs lors de la conférence, la structure de la présentation l'a clairement démontré. L'entreprise a priorisé les corrections du système avant d'introduire de nouvelles fonctionnalités. Dans son discours, Federighi a souligné que les meilleurs systèmes d'exploitation sont créés non seulement grâce à de grandes découvertes, mais aussi en prêtant attention aux petits détails. Cette déclaration est considérée comme une étape très proche de l'admission des lacunes pour une grande entreprise comme Apple.

Des changements ont également été annoncés concernant le langage de design Liquid Glass, qui avait été vivement critiqué par les utilisateurs. Ce design, introduit avec iOS 26, avait causé des inconvénients en matière de lecture et d'utilisation. En tenant compte des retours des utilisateurs, Apple offre désormais la possibilité de personnaliser entièrement l'apparence de Liquid Glass à l'aide d'un curseur spécial ou de revenir à l'état précédent.

De plus, la barre d'outils du système macOS a été rendue plus intuitive et les icônes des applications ont reçu un aspect plus clair. Apple a également accordé une attention particulière aux performances : les applications iPhone et iPad se lancent désormais 30 pour cent plus vite, et les photos apparaissent 70 pour cent plus vite dans la bibliothèque. La vitesse de transfert de fichiers via AirDrop, qui fonctionnait souvent avec des dysfonctionnements, a été augmentée de 80 pour cent.

AppleWWDCSiriiPhoneAirDrop
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Apple présente une nouvelle fonction de dictée fonctionnant sur tout le systèmeApple présente une nouvelle fonction de dictée fonctionnant sur tout le systèmeAujourd'hui, 21:20La carte virtuelle « Troïka » apparaît dans l’application « Moy id »La carte virtuelle « Troïka » apparaît dans l’application « Moy id »Aujourd'hui, 21:20DeepSeek devient leader du marché de l'IA d'entreprise face à la concurrence des prixDeepSeek devient leader du marché de l'IA d'entreprise face à la concurrence des prixAujourd'hui, 21:00Apple propose une infrastructure IA gratuite pour les petits développeursApple propose une infrastructure IA gratuite pour les petits développeursAujourd'hui, 20:56Waymo achète la piste d’essai de véhicules autonomes d’Apple pour 220 millions de dollarsWaymo achète la piste d’essai de véhicules autonomes d’Apple pour 220 millions de dollarsAujourd'hui, 20:52Projets Microsoft piratés : les développeurs IA ciblésProjets Microsoft piratés : les développeurs IA ciblésAujourd'hui, 20:24
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin