Apple présente une nouvelle fonction de dictée fonctionnant sur tout le système

·2·Technologie
Apple présente une nouvelle fonction de dictée fonctionnant sur tout le système

Lors de sa prochaine conférence WWDC 2026, Apple a annoncé une nouvelle fonction de dictée alimentée par Apple Intelligence, basé sur le modèle Gemini de Google, aux côtés du système d'exploitation iOS 27. Cette mise à jour offre aux utilisateurs une expérience entièrement nouvelle pour la conversion des messages vocaux en texte. Selon Techcrunch.com rapporte .

Selon les représentants de l'entreprise, la nouvelle expérience de dictée est directement intégrée au clavier, offrant la possibilité de corriger les fautes d'orthographe, d'insérer la ponctuation et de formater automatiquement les majuscules et minuscules. Plus important encore, cette fonction fonctionne de manière tout aussi efficace dans toutes les applications.

Récemment, des applications de dictation basées sur l'IA comme Wispr Flow, Willow et Monologue ont gagné en popularité. Ces services suppriment les pauses inutiles et les mots de remplissage comme "euh" et "ah" de la parole, en éditant le texte en fonction du contexte. Apple vise à prendre la tête de ce marché avec sa nouvelle solution.

Rappelons qu'à partir d'iOS 26.4, Apple a commencé à restreindre légèrement la façon dont les applications tierces interagissent avec le clavier. Désormais, la solution intégrée prête à l'emploi devrait surpasser les concurrents en termes de facilité d'utilisation. Il reste à savoir dans quelle mesure la mise à jour iOS 27 sera ouverte aux développeurs tiers.

La démarche d'Apple est intervenue après que Google a ajouté une fonction similaire basée sur Gemini au clavier Gboard. Désormais, les deux géants de la technologie se concentrent principalement sur l'amélioration de la saisie vocale sur les smartphones à l'aide de l'intelligence artificielle.

AppleiOS 27Apple IntelligenceGoogleGemini
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

DeepSeek devient leader du marché de l'IA d'entreprise face à la concurrence des prixDeepSeek devient leader du marché de l'IA d'entreprise face à la concurrence des prixAujourd'hui, 21:00Apple propose une infrastructure IA gratuite pour les petits développeursApple propose une infrastructure IA gratuite pour les petits développeursAujourd'hui, 20:56Waymo achète la piste d’essai de véhicules autonomes d’Apple pour 220 millions de dollarsWaymo achète la piste d’essai de véhicules autonomes d’Apple pour 220 millions de dollarsAujourd'hui, 20:52Projets Microsoft piratés : les développeurs IA ciblésProjets Microsoft piratés : les développeurs IA ciblésAujourd'hui, 20:24
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin