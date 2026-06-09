Apple présente une nouvelle fonction de dictée fonctionnant sur tout le système

Lors de sa prochaine conférence WWDC 2026, Apple a annoncé une nouvelle fonction de dictée alimentée par Apple Intelligence, basé sur le modèle Gemini de Google, aux côtés du système d'exploitation iOS 27. Cette mise à jour offre aux utilisateurs une expérience entièrement nouvelle pour la conversion des messages vocaux en texte. Selon Techcrunch.com rapporte .

Selon les représentants de l'entreprise, la nouvelle expérience de dictée est directement intégrée au clavier, offrant la possibilité de corriger les fautes d'orthographe, d'insérer la ponctuation et de formater automatiquement les majuscules et minuscules. Plus important encore, cette fonction fonctionne de manière tout aussi efficace dans toutes les applications.

Récemment, des applications de dictation basées sur l'IA comme Wispr Flow, Willow et Monologue ont gagné en popularité. Ces services suppriment les pauses inutiles et les mots de remplissage comme "euh" et "ah" de la parole, en éditant le texte en fonction du contexte. Apple vise à prendre la tête de ce marché avec sa nouvelle solution.

Rappelons qu'à partir d'iOS 26.4, Apple a commencé à restreindre légèrement la façon dont les applications tierces interagissent avec le clavier. Désormais, la solution intégrée prête à l'emploi devrait surpasser les concurrents en termes de facilité d'utilisation. Il reste à savoir dans quelle mesure la mise à jour iOS 27 sera ouverte aux développeurs tiers.

La démarche d'Apple est intervenue après que Google a ajouté une fonction similaire basée sur Gemini au clavier Gboard. Désormais, les deux géants de la technologie se concentrent principalement sur l'amélioration de la saisie vocale sur les smartphones à l'aide de l'intelligence artificielle.