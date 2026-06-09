Après Anthropic, OpenAI dépose également une demande d'IPO confidentielle

Le développeur de ChatGPT, OpenAI, a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse (IPO). L'entreprise l'a annoncé sur son blog lundi. Cette décision intervient une semaine après que son principal rival, Anthropic, a annoncé ses projets d'entrée en bourse, faisant passer la course entre les deux géants de l'IA à une nouvelle étape. Selon Techcrunch.com rapporte .

Évaluée à 852 milliards de dollars lors des derniers tours d'investissement, OpenAI a soumis un projet de déclaration d'enregistrement à la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes (SEC). Le nombre d'actions ou leur prix n'a pas encore été divulgué. Cela suggère que 2026 pourrait être une année record pour le marché financier, car SpaceX, dirigée par Elon Musk, se prépare également à entrer en bourse avec une valorisation de 1,75 billion de dollars.

Selon The Wall Street Journal, OpenAI se précipite vers l'IPO malgré l'échec à atteindre ses objectifs en matière de nouveaux utilisateurs et de revenus. La directrice financière Sarah Friar s'est inquiétée de la couverture des énormes coûts des centres de données. Bien que l'entreprise ait levé un record de 122 milliards de dollars dans la Silicon Valley fin mars, les dépenses en puissance de calcul devraient dépasser ce montant d'ici 2028.

L'entreprise ne prévoit pas d'atteindre un flux de trésorerie positif d'ici 2030. Pendant ce temps, Anthropic a présenté aux investisseurs une perspective financière beaucoup plus optimiste, annonçant qu'elle réaliserait bientôt des bénéfices trimestriels. Néanmoins, Anthropic fait également face à des dépenses importantes en raison de 65 milliards de dollars de financement et de dettes contractées pour les puces.

La procédure de dépôt confidentiel permet à OpenAI de se préparer sans divulguer les données financières et les risques commerciaux. Selon les données du marché secondaire, la valorisation d'Anthropic sur la plateforme Forge Global a atteint 1 billion de dollars, dépassant celle d'OpenAI. Les analystes d'OpenVC notent que les actions d'Anthropic ont augmenté de 123 % cette année, tandis que celles d'OpenAI ont progressé de 11,3 %.